Стало відомо, скільки електрифікованих авто зареєстровано в Україні

Українці останнім часом дуже активно купують електромобілі та гібриди. За два роки їх кількість у нашій країні подвоїлася.

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Кількість гібридів і електромобілів в Україні стрімко зростає. Усього в нашій державі вже зареєстровано 200 тис. електрифікованих авто. Таку статистику опублікувала інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Серед електрокарів найбільше зареєстровано Nissan Фото: Nissan

Примітно, що станом на 1 серпня 2022 року в Україні нараховувалося 100 тис. гібридів та електрокарів, тобто всього за два роки їх кількість подвоїлася. Лише за першу половину 2024 року до нашої країни ввезли 36,4 тис. електрифікованих авто. Наразі вони займають 35,2% ринку нових авто (рік тому – 33,5%) та 20% ринку авто з пробігом (торік – 11,9%).

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Цікаво, що електромобілі в Україні масовіші за гібриди – 108,2 тис. одиниць проти 94,4 тис. У 2024 році на облік поставили майже 25 тис. електрокарів і 11,5 тис. гібридів.

Серед гібридів лідирує Toyota Фото: Toyota

Найпопулярніші бренди електромобілів в Україні – Nissan, Tesla та Volkswagen. Найбільший приріст цього року в Tesla – 40%: на початку року цих авто було 14,5 тис., а станом на 1 липня – вже 20,2 тис. Серед гібридів лідирують Toyota та Lexus.

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