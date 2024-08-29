Шик, авангард і 300 сил: тест-драйв нового кросовера DS7

Новий DS7 E-Tense — преміальний французький кросовер із дуже оригінальним салоном та багатим оснащенням. Фокус познайомився з нестандартним авто та оцінив його 300-сильну плагін-гібридну установку.

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У цього преміального кросовера розкішний салон із білої шкіри і дуже багата комплектація. Водій має під рукою 300 сил, а "розумна" підвіска сама вишукує ями. Це не Lexus, не Mercedes і не BMW: на тесті Фокуса — французький DS7, який недавно пройшов оновлення.

Оновлена модель пізнається за вигнутими "іклами" ходових вогнів Фото: Тарас Брязгунов

Стильний і елегантний — дизайн DS7

Новий DS7 зберігає стриманий, але елегантний дизайн із аркоподібним дахом, розширеними крилами та рельєфними боковинами. Оновлена модель пізнається за зміненою решіткою радіатора та тоненькими вигнутими "іклами" ходових вогнів. Крім того, фари DS7 тепер стали матричними. Хрому в дизайні стало дещо менше. Ззаду звертають на себе увагу ліхтарі, які своїм дизайном нагадують діаманти. Усі версії моделі отримали 19-дюймові диски.

Кросовер DS7 використовує платформу ЕМР2, тобто є преміальним побратимом Citroen C5 Aircross та Peugeot 3008, хоча автомобіль дещо більший за них.

Уже базова верія моделі отримала 19-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Розміри DS7 2024:

довжина — 4593 мм;

ширина — 1906 мм;

висота — 1621 мм;

колісна база — 2736 мм.

В Україні модель доступна у дизельній та плагін-гібридній версіях Фото: Тарас Брязгунов

Французька неокласика – салон DS7

При відкритті дверей асфальт під авто підсвічується логотипами бренду. Інтер’єр оздоблено дорогою шкірою Nappa та алюмінієм, а педалі прикрашені металічними накладками. Пластик переважно м’який, як і очікуєш від преміального авто.

Утім, салон DS7 приваблює не лише якісними матеріалами, але й оригінальним неокласичним стилем. Чотириспицеве кермо скошене знизу. Вигнутий важіль КПП знайомий за багатьма моделями концерну Stellantis. Цікаво, що алюмінієві кнопки електросклопідйомників розмістили на центральній консолі і виглядають вони дуже неординарно.

Салон оздоблено дорогою шкірою Nappa Фото: Тарас Брязгунов

Покази приладів виведено на дисплей, конфігурацію якого можна змінювати. Покази добре зчитуються та й графіка доволі цікава. Є і проєкція даних на лобове скло.

Центральна панель DS7 прикрашена витонченим циферблатом годинника B.R.M., який висувається при ввімкненні запалювання. Під ним розташований 12-дюймовий сенсорний дисплей. Звісно, мультимедійна система підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Збережені йтут і кнопки, проте вони є сенсорними і ними не дуже зручно користуватися на дотик.

Віртуальна панель приладів вирізняється цікавим дизайном графіки Фото: Тарас Брязгунов За потреби на дисплей виводиться карта навігації Фото: Тарас Брязгунов

Нижче знаходиться ніша з бездротовою зарядкою для смартфона та USB-портами. Також кросовер DS7 має досить місткий бардачок та великий бокс у передньому підлокітнику.

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Наскільки просторий DS7

Сідаємо за кермо. Передні крісла надзвичайно м’які та комфортабельні – навіть після дальньої поїздки спина не болить. Уже в базовій версії вони оснащені електроприводом із широким діапазоном налаштувань та пам’яттю, а також висувними подовжувачами подушки. До того ж, у всіх DS7 2024 є підігрів сидінь, а тестове авто у версії Opera має функції вентиляції та масажу.

Посадка в DS7 не надто висока, за мірками кросоверів. До оглядовості питань немає, та й камери кругового огляду встановлені.

Перелні крісла комфортабельні, а також мають вентиляцію і масаж Фото: Тарас Брязгунов Спинка заднього дивана регулюється з допомогою електроприводу Фото: Тарас Брязгунов

Перемістимося на задній ряд. Місця для ніг і над головою ззаду чимало – на рівні моделей класом вище. Що вражає, так це електропривод регулювання спинки крісел. Зазвичай він зустрічається у значно дорожчих представницьких авто. Крім того, у пасажирів є вентиляційні дефлектори та USB-порти.

Багажник DS7 чималий – 555 л. Склавши задні крісла (це можна зробити як із салону, так і з багажника) об’єм зростає до 1752 л.

Обєм багажника DS7 становить 555 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1752-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою багажника є невелика ніша Фото: Тарас Брязгунов

Підлога виконана дворівневою, а от запаски під нею немає – лише невелика ніша для невеликої поклажі. Звісно ж, двері багажника оснащені електроприводом із сенсором відкривання – для їх відкриття достатньо провести ногою під бампером.

Комплектація DS7

Безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, електропакет, датчики світла та дощу, навігація, потужна акустика Focal, система нічного бачення – кросовер DS7 у виконанні Opera багато оснащений.

Стильні кнопки електросклопідйомників помістили на центральну консоль Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику розташований чималий бокс Фото: Тарас Брязгунов Бардачок DS7 доволі глибокий Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є дефлектори обдуву та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

На додачу, є чималий набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон та втоми водія.

Швидкий і економічний

Новий DS7 доступний із 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем, проте доволі крупному авто все ж більш пасує плагін-гібридна установка E-Tense із 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів.

Разом вони видають 300 сил та щедрі 520 Н∙м крутного моменту. Тяги більш ніж достатньо і кросовер бадьоро розганяється: у спортивному режимі спринт до сотні займає усього 5,9 с і авто продовжує впевнено набирати швидкість і далі. Максималка становить 235 км/год.

1,6-літрова бензинова турбочетвірка працює в тандемі з двома електромоторами Фото: Тарас Брязгунов Батарею можна заряджати в домашніх умовах Фото: Тарас Брязгунов

Проте кросовер DS7 E-Tense вражає не лише динамікою, але й економічністю. Обравши режим Comfort чи Hybrid, нам вдалося добитися витрати 5,0-5,5 л/100 км у місті з працюючим клімат-контролем – непоганий результат для 300-сильного авто. Примітно, що на невеликих швидкостях гібридна установка постійно намагається економити пальне – відмикає бензиновий двигун і переходить на електротягу.

Батарея DS7 E-Tense ємністю 14,2 кВт∙год дозволяє проїхати 63 км у електричному режимі — цього достатньо для щоденної їзди по місту для більшості водіїв. Навіть від звичайної домашньої розетки авто заряджатиметься не дуже довго.

DS7 E-Tense здатен розігнатися до сотні за 5,9 с Фото: Тарас Брязгунов

Паспортна витрата пального становить 1,2 л на 100 км у комбінованому циклі (за умови, що частину з цих 100 км авто проїде на електротязі). Утім навіть із розрядженою батареєю у нас виходило 8-9 л на 100 км по місту, що також небагато.

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Ставка на комфорт

8-ступінчастий автомат працює плавно і демонструє швидкі реакції. Ще однією перевагою DS7 E-Tense є повний привід, адже іншим версіям кросовера він недоступний. Його можна увімкнути примусово і хоч авто не створене для бездоріжжя, він упевнено почувається на ґрунтовці, тим більше, що й кліренс достатній – 191 мм.

Звісно ж, на першому місці в DS7 – комфорт, ця традиція закладена ще знаменитим предком Citroen DS. Кросовер, звісно не настільки м’який, але чудово справляється із більшістю вибоїн і навіть 19-дюймові диски не роблять їзду жорсткою.

У гібридному режимі неважко добитися витрати 5-5,5 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Разом із тим, крени кузова у віражах присутні, але не надто великі. Це заслуга "розумних" адаптивних амортизаторів із системою DS Active Scan Suspension – вони сканують дорогу перед авто та виявляють нерівності. Кросовер фактично готується до кожної ямки. Це ще одна технологія, яку зазвичай можна зустріти у значно дорожчих авто на кшталт Mercedes S-Class.

Кермо DS7 досить легке, хоча в режимі Sport наповнюється вагою. Утім, зворотного зв’язку все ж хотілося б більше. Гальма гібрида, звісно ж, доповнені рекуперацією, яка непогано налаштована.

Також варто відзначити непогану шумоізоляцію салону кросовера. Робота підвіски не чутна, тай на трасі при 120-130 км/год усередині тихо.

Новий DS7 отримав матричні фари Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі за дизайном нагадуюь діаманти Фото: Тарас Брязгунов

Ціна DS7 в Україні

Кросовер DS7 коштує від 1 660 400 гривень за базову дизельну версію. Плагін-гібрид помітно дорожчий – стартує з 2 491 900 гривень, а у варіанті Opera потягне мінімум на 2 847 300 гривень. Так, це немало навіть за 300-сильне авто, проте варто розуміти, що всі плагін-гібриди доволі недешеві і більшість преміальних моделей у цьому класі ще дорожчі.

Вердикт Фокуса

Кросовер DS7 – нестандартна модель для тих, хто бажає виділитися та бути не таким, як усі. У авто якісний просторий салон та комфортабельна підвіска. Гібридна 300-сильна версія моделі порадує хорошою динамікою та невеликою витратою пального, проте все ж суттєво дорожча за дизельний варіант.

Плюси DS7 E-Tense:

якісний просторий салон;

хороша динаміка;

мала витрата пального.

Мінуси DS7 E-Tense:

зависока ціна.

Технічні характеристики DS7 E-Tense:

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом та електромотори Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1598 Потужність двигуна, к. с./об/хв 300 Обертальний момент, Нм/об/хв 520 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, місто-траса 1,2 л/100 км Запас ходу на електротязі, км 63 Макс. швидкість, км/год 235 Розгін 0–100 км/год, с 5,9 Об'єм паливного баку, л 43

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