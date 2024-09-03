Новий Citroen C4 2025 розсекретили до презентації (фото)

Новий Citroen C4 вирізняється зміненим дизайном передньої частини. У лінійці моделі залишаться гібридні та електричні модифікації.

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У Франції помітили новий Citroen C4. Автомобіль сфотографували під час зйомок рекламного відео, а його світлини опублікували на сайті CocheSpias.

На фото потрапив крос-седан Citroen C4 X, дорестайлінгова версія якого свого часу була на тесті Фокуса. Можна помітити, що передня частина авто виконана у новому стилі, який дебютував на Citroen C3 та C3 Aircross.

Ззаду освіжили ліхтарі Фото: cochespias.net

Нові фари, бампер та решітка радіатора зробили дизайн Citroen C4 X соліднішим. Ззаду освіжили ліхтарі.

Салон Citroen C4 2025 на світлинах не показали, зате з’явилися подробиці про двигуни моделі. Бензинові 1,2-літрові турбомотори на 100 і 136 к. с. тепер пропонуватимуть виключно із "м’якими" гібридними установками.

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Електромобіль по-французьки: тест-драйв нового Citroen e-C4

Електромобіль Citroen e-C4 збереже силові установки потужністю 136 та 156 к. с. 1,5-літровий турбодизель на 130 к. с., скоріше за все, залишиться, але у деяких європейських країнах буде недоступний.

Новий Citroen C4 2025 покажуть публіці у жовтні на автошоу в Парижі та присвятять 20-річчю моделі. Невдовзі після цього почнуться його продажі.

До речі, недавно на ринок вийшов новий молодіжний кросовер Citroen за $9500.

Також Фокус розповідав про новий Citroen C5 Aircross, який стане електрокаром.