Як швидко обігріти автомобіль взимку: секретна комбінація кнопок, про яку мало хто знає (відео)

Прогріти салон автомобіля можна за лічені хвилини, якщо знати, як правильно це робити.

Зимовий ранок для водія автомобіля може бути по-справжньому виснажливим, особливо якщо доводиться довго чекати, поки машина прогріється. Однак є простий трюк, який пришвидшить цей процес. Не потрібно буде довго чекати, а можна буде зробити це набагато швидше, пише Mirror.

За словами експерта з водіння Capturing Cars, спочатку необхідно підвищити температуру в машині, а також включити вентилятор на повну потужність незалежно від його типу. Потім слід натиснути кнопку, яка закриє "вентиляційні отвори зовні автомобіля та рециркулює повітря, яке знаходиться в машині".

"Це означає, що при кожній циркуляції повітря, яке знаходиться у вашому автомобілі, воно стає теплішим, нагріваючись швидше", — зазначив експерт.

Крім цього, необхідно ще включити кондиціонер. За словами Capturing Cars, він потрібен не тільки для спекотної погоди. Прилад кондиціонує повітря при любій температурі.

В коментарях до відео багато людей зізнавались, що не знали про таку хитрість. Деякі зазначали, що вимикали кондиціонер, оскільки думали, що від нього буде холодно.

Зазначимо, що наразі на ринку вживаних автомобілів спостерігається падіння. Зокрема, за листопад першу реєстрацію пройшли 14,7 тис. авто з пробігом — це найнижчий показник за весь 2024 рік.

Тим часом в США запустили у виробництво тримісний суперкар із незвичним дизайном. Його вироблятимуть на замовлення за ціною від 450 000 доларів.