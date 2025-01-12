Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Фахівці назвали 10 старих автомобілів, які коштують цілий статок (фото)

Автомобіль Rolls Royce Silver Shadow II
Фото: Pinterest | Автомобіль Rolls Royce Silver Shadow II

Експерти компанії Hagerty також звернули увагу на недорогі моделі, такі як Toyota RAV4 і Peugeot 106 Rallye, які можуть стати об'єктом вигідного капіталовкладення.

Related video

Спеціалізована страхова компанія Hagerty опублікувала щорічний список "Bull Market", в якому виділено класичні автомобілі, що мають високий інвестиційний потенціал. Серед них — моделі, які вже починають набирати популярність і цінність, але поки що залишаються доступними для автолюбителів. Про це пише видання Express.

Toyota RAV4 (1994-2000): лідер епохи кросоверів

Одним із ключових автомобілів у списку став оригінальний Toyota RAV4. Випускався з 1994 по 2000 рік, цей компактний кросовер став свого часу новатором у своєму сегменті. Створений на базі спортивної Toyota Celica, RAV4 поєднував у собі надійність і маневреність, а також був напрочуд гарний на бездоріжжі.

"Це не просто автомобіль — це епоха. Toyota RAV4 першої генерації вже зараз стає раритетом серед колекціонерів", — зазначає автомобільний експерт і колекціонер Пол Кауленд.

Тим часом ціни на RAV4 сильно залежать від стану автомобіля. Наприклад, екземпляри "concours" уже перевищують позначку в 5 000 фунтів стерлінгів, проте водії можуть знайти гідні моделі за 1 000 фунтів стерлінгів.

Peugeot 106 Rallye: гарячий хетчбек, який дорожчає

Ще однією моделлю з високим потенціалом зростання став Peugeot 106 Rallye (1991-1996). Експерти називають його недооціненою альтернативою культовому Peugeot 205 GTI.

"Усі в захваті від 205-го, це один із найкращих гарячих хетчбеків, але я думаю, що ці кращі. З точки зору співвідношення ціни і якості та розваг Rallye, ймовірно, є найкращим гарячим хетчбеком. Вони повільніші, але вони легші, тож з погляду автомобіля, на якому можна ганяти, він кращий", — підкреслює Пол.

Видання також навело повний список моделей, які експерти рекомендують купувати вже зараз:

  • 1959-68 Austin-Healey 3000
  • 1965-69 Porsche 912
  • 1977-80 Rolls Royce Silver Shadow II
  • 1991-96 Peugeot 106 Rallye
  • 1992-98 Maserati Ghibli
  • 1994-99 Ferrari F355
  • 1994-00 Toyota RAV4
  • 1994-02 Range Rover P38A
  • 2000-01 Subaru Impreza P1
  • 2002-05 Alfa Romeo 147 GTA
Austin-Healey 3000 Fullscreen
Austin-Healey 3000
Porsche 912 Fullscreen
Porsche 912
Rolls Royce Silver Shadow II Fullscreen
Rolls Royce Silver Shadow II
Peugeot 106 Rallye Fullscreen
Peugeot 106 Rallye
Maserati Ghibli Fullscreen
Maserati Ghibli
Ferrari F355 Fullscreen
Ferrari F355
Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4
Range Rover P38A Fullscreen
Range Rover P38A
Subaru Impreza P1 Fullscreen
Subaru Impreza P1
Alfa Romeo 147 GTA Fullscreen
Alfa Romeo 147 GTA
Austin-Healey 3000
Porsche 912
Rolls Royce Silver Shadow II
Peugeot 106 Rallye
Maserati Ghibli
Ferrari F355
Toyota RAV4
Range Rover P38A
Subaru Impreza P1
Alfa Romeo 147 GTA
Важливо
В Україні серед зими засвітився 800-сильний суперкар Ferrari за $500 000 (фото)
В Україні серед зими засвітився 800-сильний суперкар Ferrari за $500 000 (фото)

Нагадаємо, британське видання Auto Express обрало найкращі авто з пробігом вартістю до 4000 доларів. До рейтингу потрапили вживані авто різного віку та класу. Усіх їх об'єднує невисока ціна.