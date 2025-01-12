Фахівці назвали 10 старих автомобілів, які коштують цілий статок (фото)

Експерти компанії Hagerty також звернули увагу на недорогі моделі, такі як Toyota RAV4 і Peugeot 106 Rallye, які можуть стати об'єктом вигідного капіталовкладення.

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Спеціалізована страхова компанія Hagerty опублікувала щорічний список "Bull Market", в якому виділено класичні автомобілі, що мають високий інвестиційний потенціал. Серед них — моделі, які вже починають набирати популярність і цінність, але поки що залишаються доступними для автолюбителів. Про це пише видання Express.

Toyota RAV4 (1994-2000): лідер епохи кросоверів

Одним із ключових автомобілів у списку став оригінальний Toyota RAV4. Випускався з 1994 по 2000 рік, цей компактний кросовер став свого часу новатором у своєму сегменті. Створений на базі спортивної Toyota Celica, RAV4 поєднував у собі надійність і маневреність, а також був напрочуд гарний на бездоріжжі.

"Це не просто автомобіль — це епоха. Toyota RAV4 першої генерації вже зараз стає раритетом серед колекціонерів", — зазначає автомобільний експерт і колекціонер Пол Кауленд.

Тим часом ціни на RAV4 сильно залежать від стану автомобіля. Наприклад, екземпляри "concours" уже перевищують позначку в 5 000 фунтів стерлінгів, проте водії можуть знайти гідні моделі за 1 000 фунтів стерлінгів.

Peugeot 106 Rallye: гарячий хетчбек, який дорожчає

Ще однією моделлю з високим потенціалом зростання став Peugeot 106 Rallye (1991-1996). Експерти називають його недооціненою альтернативою культовому Peugeot 205 GTI.

"Усі в захваті від 205-го, це один із найкращих гарячих хетчбеків, але я думаю, що ці кращі. З точки зору співвідношення ціни і якості та розваг Rallye, ймовірно, є найкращим гарячим хетчбеком. Вони повільніші, але вони легші, тож з погляду автомобіля, на якому можна ганяти, він кращий", — підкреслює Пол.

Видання також навело повний список моделей, які експерти рекомендують купувати вже зараз:

1959-68 Austin-Healey 3000

1965-69 Porsche 912

1977-80 Rolls Royce Silver Shadow II

1991-96 Peugeot 106 Rallye

1992-98 Maserati Ghibli

1994-99 Ferrari F355

1994-00 Toyota RAV4

1994-02 Range Rover P38A

2000-01 Subaru Impreza P1

2002-05 Alfa Romeo 147 GTA

Austin-Healey 3000 Porsche 912 Rolls Royce Silver Shadow II Peugeot 106 Rallye Maserati Ghibli Ferrari F355 Toyota RAV4 Range Rover P38A Subaru Impreza P1 Alfa Romeo 147 GTA

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