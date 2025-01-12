Специалисты назвали 10 старых автомобилей, которые стоят целое состояние (фото)

Эксперты компании Hagerty также обратили внимание на недорогие модели, такие как Toyota RAV4 и Peugeot 106 Rallye, которые могут стать объектом выгодного капиталовложения.

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Специализированная страховая компания Hagerty опубликовала ежегодный список "Bull Market", в котором выделены классические автомобили, обладающие высоким инвестиционным потенциалом. Среди них – модели, которые уже начинают набирать популярность и ценность, но пока остаются доступными для автолюбителей. Об этом пишет издание Express.

Toyota RAV4 (1994–2000): лидер эпохи кроссоверов

Одним из ключевых автомобилей в списке стал оригинальный Toyota RAV4. Выпускавшийся с 1994 по 2000 год, этот компактный кроссовер стал в свое время новатором в своем сегменте. Созданный на базе спортивной Toyota Celica, RAV4 сочетал в себе надежность и маневренность, а также был удивительно хорош на бездорожье.

"Это не просто автомобиль — это эпоха. Toyota RAV4 первой генерации уже сейчас становится раритетом среди коллекционеров", — отмечает автомобильный эксперт и коллекционер Пол Кауленд.

Между тем цены на RAV4 сильно зависят от состояния автомобиля. Например, экземпляры "concours" уже превышают отметку в 5 000 фунтов стерлингов, однако водители могут найти достойные модели за 1 000 фунтов стерлингов.

Peugeot 106 Rallye: горячий хэтчбек, который дорожает

Еще одной моделью с высоким потенциалом роста стал Peugeot 106 Rallye (1991–1996). Эксперты называют его недооцененной альтернативой культовому Peugeot 205 GTI.

"Все в восторге от 205-го, это один из лучших горячих хэтчбеков, но я думаю, что эти лучше. С точки зрения соотношения цены и качества и развлечений Rallye, вероятно, является лучшим горячим хэтчбеком. Они медленнее, но они легче, так что с точки зрения автомобиля, на котором можно гонять, он лучше", — подчеркивает Пол.

Издание также привело полный список моделей, которые эксперты рекомендуют приобретать уже сейчас:

1959–68 Austin-Healey 3000

1965–69 Porsche 912

1977–80 Rolls Royce Silver Shadow II

1991–96 Peugeot 106 Rallye

1992–98 Maserati Ghibli

1994–99 Ferrari F355

1994–00 Toyota RAV4

1994–02 Range Rover P38A

2000–01 Subaru Impreza P1

2002–05 Alfa Romeo 147 GTA

Austin-Healey 3000 Porsche 912 Rolls Royce Silver Shadow II Peugeot 106 Rallye Maserati Ghibli Ferrari F355 Toyota RAV4 Range Rover P38A Subaru Impreza P1 Alfa Romeo 147 GTA

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