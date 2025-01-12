Специалисты назвали 10 старых автомобилей, которые стоят целое состояние (фото)
Эксперты компании Hagerty также обратили внимание на недорогие модели, такие как Toyota RAV4 и Peugeot 106 Rallye, которые могут стать объектом выгодного капиталовложения.
Специализированная страховая компания Hagerty опубликовала ежегодный список "Bull Market", в котором выделены классические автомобили, обладающие высоким инвестиционным потенциалом. Среди них – модели, которые уже начинают набирать популярность и ценность, но пока остаются доступными для автолюбителей. Об этом пишет издание Express.
Toyota RAV4 (1994–2000): лидер эпохи кроссоверов
Одним из ключевых автомобилей в списке стал оригинальный Toyota RAV4. Выпускавшийся с 1994 по 2000 год, этот компактный кроссовер стал в свое время новатором в своем сегменте. Созданный на базе спортивной Toyota Celica, RAV4 сочетал в себе надежность и маневренность, а также был удивительно хорош на бездорожье.
"Это не просто автомобиль — это эпоха. Toyota RAV4 первой генерации уже сейчас становится раритетом среди коллекционеров", — отмечает автомобильный эксперт и коллекционер Пол Кауленд.
Между тем цены на RAV4 сильно зависят от состояния автомобиля. Например, экземпляры "concours" уже превышают отметку в 5 000 фунтов стерлингов, однако водители могут найти достойные модели за 1 000 фунтов стерлингов.
Peugeot 106 Rallye: горячий хэтчбек, который дорожает
Еще одной моделью с высоким потенциалом роста стал Peugeot 106 Rallye (1991–1996). Эксперты называют его недооцененной альтернативой культовому Peugeot 205 GTI.
"Все в восторге от 205-го, это один из лучших горячих хэтчбеков, но я думаю, что эти лучше. С точки зрения соотношения цены и качества и развлечений Rallye, вероятно, является лучшим горячим хэтчбеком. Они медленнее, но они легче, так что с точки зрения автомобиля, на котором можно гонять, он лучше", — подчеркивает Пол.
Издание также привело полный список моделей, которые эксперты рекомендуют приобретать уже сейчас:
- 1959–68 Austin-Healey 3000
- 1965–69 Porsche 912
- 1977–80 Rolls Royce Silver Shadow II
- 1991–96 Peugeot 106 Rallye
- 1992–98 Maserati Ghibli
- 1994–99 Ferrari F355
- 1994–00 Toyota RAV4
- 1994–02 Range Rover P38A
- 2000–01 Subaru Impreza P1
- 2002–05 Alfa Romeo 147 GTA
Напомним, британское издание Auto Express выбрало лучшие авто с пробегом стоимостью до 4000 долларов. В рейтинг попали подержанные авто разного возраста и класса. Всех их объединяет невысокая цена.