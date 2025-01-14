Мініатюрне японське авто перетворили на оригінальний клон Porsche 911 (фото)
Daihatsu Copen отримав повністю новий кузов, який перетворив його на копію Porsche 911. Мініатюрний спорткар оснащений великим антикрилом.
На автосалоні в Токіо представили оригінальний компактний спорткар. Зовні авто нагадує купе Porsche 911, проте значно менше за розмірами. Про нього розповіли на сайті Carscoops.
Незвичайний проєкт втілило в життя японське тюнінг-ательє StanceMagic. Мініатюрний клон Porsche 911 назвали Coperche 811 GT-K.
За основу взяли маленький міський кабріолет Daihatsu Copen першого покоління (2002-2012 рр.). Для нього розробили повністю новий склопластиковий кузов купе в стилістиці Porsche 911 GT3 в 997 кузові.Важливо
Coperche 811 GT-K вирізняється обтічним силуетом і отримав круглі фари та оригінальні ліхтарі від Porsche 911. Також встановили величезне антикрило й обвіс.
У салоні з’явилися спортивні ковшеподібні сидіння, обшиті мікрофіброю. До того ж, авто пофарбували в стилі гоночних Porsche 911 GT3.
Тюнінг Daihatsu Copen не зачепив силовий агрегат. Копія Porsche 911 оснащена скромним 1,3-літровим двигуном потужністю 86 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.
До речі, на автошоу в Токіо показали і тюнінгований електрокросовер Toyota з футуристичним дизайном.
Також Фокус писав, що в Японії презентували електромобіль Nissan Skyline GT-R.