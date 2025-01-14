Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Мініатюрне японське авто перетворили на оригінальний клон Porsche 911 (фото)

копія порше 911, Porsche 911, копія Porsche 911, клон Porsche 911, Daihatsu Copen
Фото: carscoops.com | Daihatsu Copen перетворили на копію Porsche 911

Daihatsu Copen отримав повністю новий кузов, який перетворив його на копію Porsche 911. Мініатюрний спорткар оснащений великим антикрилом.

Related video

На автосалоні в Токіо представили оригінальний компактний спорткар. Зовні авто нагадує купе Porsche 911, проте значно менше за розмірами. Про нього розповіли на сайті Carscoops.

Незвичайний проєкт втілило в життя японське тюнінг-ательє StanceMagic. Мініатюрний клон Porsche 911 назвали Coperche 811 GT-K.

клон порше 911, Porsche 911, копія Porsche 911, клон Porsche 911, Daihatsu Copen Fullscreen
Авто оснащене великим антикрилом
Фото: carscoops.com

За основу взяли маленький міський кабріолет Daihatsu Copen першого покоління (2002-2012 рр.). Для нього розробили повністю новий склопластиковий кузов купе в стилістиці Porsche 911 GT3 в 997 кузові.

Важливо
На аукціон виставили дуже рідкісний і незвичний Porsche 80-х у новому стані (фото)
На аукціон виставили дуже рідкісний і незвичний Porsche 80-х у новому стані (фото)

Coperche 811 GT-K вирізняється обтічним силуетом і отримав круглі фари та оригінальні ліхтарі від Porsche 911. Також встановили величезне антикрило й обвіс.

У салоні з’явилися спортивні ковшеподібні сидіння, обшиті мікрофіброю. До того ж, авто пофарбували в стилі гоночних Porsche 911 GT3.

салон daihatsu, Porsche 911, копія Porsche 911, клон Porsche 911, Daihatsu Copen Fullscreen
У салоні встановили спортивні крісла
Фото: carscoops.com

Тюнінг Daihatsu Copen не зачепив силовий агрегат. Копія Porsche 911 оснащена скромним 1,3-літровим двигуном потужністю 86 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

До речі, на автошоу в Токіо показали і тюнінгований електрокросовер Toyota з футуристичним дизайном.

Також Фокус писав, що в Японії презентували електромобіль Nissan Skyline GT-R.