Мініатюрне японське авто перетворили на оригінальний клон Porsche 911 (фото)

Daihatsu Copen отримав повністю новий кузов, який перетворив його на копію Porsche 911. Мініатюрний спорткар оснащений великим антикрилом.

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На автосалоні в Токіо представили оригінальний компактний спорткар. Зовні авто нагадує купе Porsche 911, проте значно менше за розмірами. Про нього розповіли на сайті Carscoops.

Незвичайний проєкт втілило в життя японське тюнінг-ательє StanceMagic. Мініатюрний клон Porsche 911 назвали Coperche 811 GT-K.

Авто оснащене великим антикрилом Фото: carscoops.com

За основу взяли маленький міський кабріолет Daihatsu Copen першого покоління (2002-2012 рр.). Для нього розробили повністю новий склопластиковий кузов купе в стилістиці Porsche 911 GT3 в 997 кузові.

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Coperche 811 GT-K вирізняється обтічним силуетом і отримав круглі фари та оригінальні ліхтарі від Porsche 911. Також встановили величезне антикрило й обвіс.

У салоні з’явилися спортивні ковшеподібні сидіння, обшиті мікрофіброю. До того ж, авто пофарбували в стилі гоночних Porsche 911 GT3.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: carscoops.com

Тюнінг Daihatsu Copen не зачепив силовий агрегат. Копія Porsche 911 оснащена скромним 1,3-літровим двигуном потужністю 86 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

До речі, на автошоу в Токіо показали і тюнінгований електрокросовер Toyota з футуристичним дизайном.

Також Фокус писав, що в Японії презентували електромобіль Nissan Skyline GT-R.