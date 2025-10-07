Серійний викрадач вкрав Lexus, щоб замінити своє розбите авто (фото)

51-річний викрадач авто з Черкас із солідним послужним списком і не менш вражаючим досвідом викрав у 40-річного жителя Вінниці Lexus. Підозрюваного затримали в Одесі, а незабаром знайшли і вкрадене авто.

Однак люксовий автомобіль йому знадобився аж ніяк не для продажу, а для того, щоб "непомітно" замінити свій, точно такий самий, що зазнав серйозних ушкоджень у ДТП, розповіли в поліції Вінницької області.

Коли потерпілий звернувся до правоохоронців із заявою про викрадення авто, ті одразу ж взялися за пошуки транспортного засобу.

Завдяки камерам відеоспостереження та аналітичній роботі правоохоронці встановили маршрут викрадача та його особу.

Викрадене авто зафіксували камери відеоспостереження Фото: Нацполiцiя Украiни

Ним виявився неодноразово судимий мешканець Черкас, який перебував під заставою за аналогічні злочини. Автомобіль йому знадобився, щоб замінити пошкоджений у ДТП свій.

Чоловік розбив свій Lexus минулого року Фото: Нацполiцiя Украiни

"Ми встановили, що фігурант у 2024 році пошкодив свій ідентичний позашляховик під час ДТП. Замість ремонту вирішив знайти та викрасти аналогічне авто, щоб підмінити його, використавши власні номерні знаки, та в подальшому підробити VIN-код", — розповів заступник начальника управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Олександр Котилевський.

За його словами, викрадач дуже ретельно готувався до злочину і приїхав до Вінниці за кілька днів до викрадення. Вкрадене авто фігурант сховав у Вінницькому районі, а через тиждень перевіз до Черкас.

Викрадача затримали в Одесі Фото: Нацполiцiя Украiни

Поліцейські встановили і спільника, який допомагав йому ховати іномарку.

Підозрюваного затримали в готелі в Одесі під час спецоперації слідчих, оперативників карного розшуку та бійців КОРД. Під час обшуків охоронці порядку вилучили викрадений Lexus, поруч із яким стояв розбитий позашляховик самого підозрюваного.

Також знайдено речі, що належали потерпілому.

Під час обшуку в підозрюваного виявили речі потерпілого Фото: Нацполiцiя Украiни

Затриманому оголошено про підозру у викраденні авто. Його заарештували. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

