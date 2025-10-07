Серийный угонщик украл Lexus, чтобы заменить свое разбитое авто (фото)

51-летний угонщик авто из Черкасс с солидным послужным списком и не менее впечатляющим опытом угнал у 40-летнего жителя Винницы Lexus. Подозреваемого задержали в Одессе, а вскоре нашли и украденное авто.

Однако люксовый автомобиль ему понадобился отнюдь не для продажи, а для того, чтобы "незаметно" заменить свой, точно такой же, который получил серьезные повреждения в ДТП, рассказали в полиции Винницкой области.

Когда потерпевший обратился к правоохранителям с заявлением об угоне авто, те сразу же взялись за поиски транспортного средства.

Благодаря камерам видеонаблюдения и аналитической работе правоохранители установили маршрут угонщика и его личность.

Угнанное авто зафиксировали камеры видеонаблюдения Фото: Нацполиция Украины

Им оказался неоднократно судимый житель Черкасс, находившийся под залогом за аналогичные преступления. Автомобиль ему понадобился, чтобы заменить поврежденный в ДТП свой.

Мужчина разбил свой Lexus в прошлом году Фото: Нацполиция Украины

"Мы установили, что фигурант в 2024 году повредил свой идентичный внедорожник во время ДТП. Вместо ремонта решил найти и угнать аналогичное авто, чтобы подменить его, использовав собственные номерные знаки и в дальнейшем подделать VIN-код", – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Александр Котылевский.

По его словам, угонщик очень тщательно готовился к преступлению и приехал в Винницу за несколько дней до угона. Украденное авто фигурант спрятал в Винницком районе, а через неделю перевез в Черкассы.

Угонщика задержали в Одессе Фото: Нацполиция Украины

Полицейские установили и сообщника, помогавшего ему прятать иномарку.

Подозреваемого задержали в гостинице в Одессе во время спецоперации следователей, оперативников уголовного розыска и бойцов КОРД. Во время обысков стражи порядка изъяли похищенный Lexus, рядом с которым стоял разбитый внедорожник самого подозреваемого.

Также найдены вещи, принадлежавшие потерпевшему.

При обыске у подозреваемого обнаружили вещи потерпевшего Фото: Нацполиция Украины

Задержанному объявлено о подозрении в угоне авто. Его арестовали. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

