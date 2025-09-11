У премьер-министра Польши Дональда Туска угнали авто, не смотря на круглосуточную охрану

Семейный Lexus Туска был угнан прямо с парковки его дома в Сопоте на севере Польши вечером 10 сентября, когда все внимание было приковано к атаке российских БПЛА.

Семейный автомобиль премьер-министра Польши Дональда Туска был угнан прямо из его дома на севере Польши, несмотря на то, что он находился под круглосуточным наблюдением государственных служб безопасности, сообщает Radio Zet.

Lexus был угнан в среду в городе Сопот, когда политическое внимание было приковано к вторжению российского беспилотника в воздушное пространство Польши.

Позже полиция обнаружила автомобиль брошенным на парковке в Гданьске, городе по соседству с Сопотом.

Номерные знаки были заменены, что, по мнению следователей, было попыткой избежать обнаружения.

Полиция собрала записи видеонаблюдения и любые улики, которые, по ее мнению, могут иметь отношение к делу. Также были допрошены лица, располагающие информацией об инциденте.

Но похитителей автомобиля премьер-министра еще не нашли.

Напомним, когда неизвестный крали автомобиль премьер-министра Туска, Польша отбивалась от атаки российских беспилотников.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна продолжит масштабную программу укрепления своих вооруженных сил после инцидента с российскими беспилотниками. Также в Польше ввели ограничения для полетов вдоль восточной границы, которые будут действовать до 9 декабря.