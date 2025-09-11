У прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска викрали авто, попри цілодобову охорону

Сімейний Lexus Туска викрали просто з парковки його будинку в Сопоті на півночі Польщі ввечері 10 вересня, коли вся увага була прикута до атаки російських БПЛА.

Сімейний автомобіль прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска викрали просто з його будинку на півночі Польщі, попри те, що він перебував під цілодобовим наглядом державних служб безпеки, повідомляє Radio Zet.

Lexus був викрадений у середу в місті Сопот, коли політична увага була прикута до вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Польщі.

Пізніше поліція виявила автомобіль кинутим на парковці в Гданську, місті по сусідству з Сопотом.

Номерні знаки було замінено, що, на думку слідчих, було спробою уникнути виявлення.

Поліція зібрала записи відеоспостереження і будь-які докази, які, на її думку, можуть мати стосунок до справи. Також було допитано осіб, які мають інформацію про інцидент.

Але викрадачів автомобіля прем'єр-міністра ще не знайшли.

Нагадаємо, коли невідомий крав автомобіль прем'єр-міністра Туска, Польща відбивалася від атаки російських безпілотників.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна продовжить масштабну програму зміцнення своїх збройних сил після інциденту з російськими безпілотниками. Також у Польщі ввели обмеження для польотів уздовж східного кордону, які діятимуть до 9 грудня.