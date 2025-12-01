Водії і не підозрюють: механік розповів про 7 простих речей, які розбивають коробку передач

Деякі прості звички водіїв можуть здаватись невинними, але насправді вони руйнують коробку передач авто. Блогер з TikTok Budget Mechanic розповів про поширені "гріхи", які накопичуються і призводять до поломок.

Механік підкреслив, що більшість автомобілістів навіть не замислюються, повторюючи прості помилки. Вони дізнаються про наслідки вже тоді, коли бачать попереджувальний сигнал на панелі свого авто. Однак краще уникати цих семи дій, якщо не хочеться зіпсувати коробку передач раніше відведеного їй часу. Рекомендації 1 грудня опублікували у Supercar Blondie.

Перемикання передачі під час руху

Якщо машина ще котиться назад, а водій різко перемикає з задньої передачі на передню, увесь імпульс може поглинути коробка передач. Передні та задні зчеплення зазнають удару, на який не розраховані.

Виробники спеціально рекомендують повністю зупинятись перед тим, як змінювати напрямок руку. Однак не всі водії прислухаються, руйнуючи свої машини.

Відео дня

Спуск схилом на "нейтралці"

Старші автолюбителі вірять, що рух по схилу на нейтральній передачі заощаджує паливо. Насправді ж сучасні двигуни повністю відключають подачу палива при гальмуванні, і переключення на "нейтралку" лише ускладнює роботу коробки передач.

Після спуску водій знову вмикає передачу, і коробка має миттєво відреагувати. Це також може спричинити внутрішній "удар".

Паркування без "ручника"

Виїжджаючи зі стоянки на схилі, водій може почути гучний звук. Він пов'язаний з тим, що паркувальний стопор намагається звільнитися, поки на ньому тримається вся вага машини. Йдеться про невеликий сталевий гачок — одну з найделікатніших частин коробки передач, яку не бережуть деякі власники авто.

Зі слів блогера, правильний порядок дій такий: натиснути на гальмо, поставити машину на ручне гальмо, ввімкнути режим паркування.

Помилкове буксирування

Бажання допомогти або доставити потрібний вантаж може не збігатись з реальною вантажопідйомністю машини. Якщо позашляховик має буксирний пристрій, це не означає, що він може тягнути що завгодно.

Перевантаження спричиняє нагрівання трансмісійну рідину зсередини. В результаті олива досягає температури у приблизно 150 градусів і починає руйнуватись. Лише одна така поїздка здатна скоротити термін служби коробки передач на роки.

Різкий рух "непрогрітого" авто

Коли трансмісійна рідина холодна, вона густа і не здатна належним чином захищати внутрішні деталі. Такі виробники як Toyota і Subaru радять перші кілька хвилин їхати спокійно, особливо взимку.

Якщо водій натискає на газ, коли олива ще не програлась, це додатково навантажує муфту зчеплення і корпус клапана.

Давні міфи

До таких механік відніс три твердження. Перемикати передачі на "автоматі" — абсолютно нормально, як і тримати руку на селекторі АКПП під час руху. Однак якщо йдеться про "механіку", краще не тримати руку на важелі МКПП — це створює тиск на вилки перемикання та синхронізатори.

Найпростіший пункт, про який забувають

Блогер закликав водіїв не пропускати заміну трансмісійної рідини. Багато людей вважають її вічною, але фахівці говорять про термін служби "до закінчення гарантії".

Однією з головних причин пробуксовування, жорстких перемикань і перегріву в автоматичних коробках з великим пробігом є брудна або окислена олива.

"Дотримання цих правил водіння не тільки вбереже вашу коробку передач. Це також вбереже ваш гаманець від непередбачених витрат на ремонт, які ніхто ніколи не включає до бюджету", — додали у виданні.

