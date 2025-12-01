Гарантія не покриває: чоловік пролив воду у машині і був шокований рахунком за ремонт

Американець на власному досвіді переконався, що пляшка води у салоні може вилитись у значний удар по гаманцю. Одне гальмування обійшлося йому у 12 тисяч доларів, і покривати цю суму за гарантією у Hyundai відмовились.

Розлитий напій у салоні авто — не рідкість, і зазвичай такі інциденти змушують власників лише витратились на хімчистку. Однак водій електромобіля Hyundai Ioniq 5 EV дізнався на практиці, що іноді проста вода може призвести до дорогого ремонту. Його історією поділились 1 грудня у Supercar Blondie.

Мешканець Флориди Майкл Маккормік звично їхав у своїх повсякденних справах, коли рух раптово сповільнився. Це змусило його різко натиснути на гальма, щоб уникнути ДТП. Електромобіль зупинився і зіткнення не відбулося, але на задньому сидінні перекинулася пляшка з водою.

"Через кілька хвилин я почав отримувати попередження від автомобіля про те, що різні системи не працюють", — згадав американець.

Через пролиту воду у салоні Ioniq 5 довелося замінити підлогу та ремені безпеки водія, але на цьому проблеми не закінчились. Рахунок за ремонт виявився величезним — на 11 882 долари, і покривати суму за гарантією у Hyundai відмовились.

У компанії повідомили власнику, що дефектів з провини виробника не було. Страхова компанія, у свою чергу, пов'язала пошкодження з повільною корозією, а не випадковим розливом, і теж відмовилась платити.

Цей інцидент спричинив активне обговорення у Reddit. Користувачі поділились власним негативним досвідом щодо гарантій Hyundai. Зокрема, одному з власників відмовились платити 10 тисяч доларів за ремонт оголених дротів, які через це були вразливі до пошкоджень.

У ЗМІ зауважили, що відповідно до експлуатації Hyundai в США, гарантія не поширюється на забруднення водою. Тому у випадках, коли пролита рідина спричиняє ушкодження, компанія може відмовитись платити.

