Студенти створили електромобіль, який легко ремонтувати в домашніх умовах (фото)

У Нідерландах презентували нестандартний електромобіль ARIA. Проста конструкція дозволяє ремонтувати його самотужки.

Електрокар ARIA — творіння групи студентів Технічного університету Ейндговена. Про незвичну розробку розповіли на сайті вишу.

ARIA — оригінальний компактний хетчбек із короткими звисами кузова та масивними бамперами. Його двері піднімаються догори як у Lamborghini. У салоні встановили спортивні крісла.

Авто має модульну конструкцію, що полегшує його ремонт

Особливість ARIA – модульна конструкція, яка дає змогу швидко замінювати окремі вузли авто. Саме завдяки їй електромобіль можна ремонтувати самотужки в гаражі. Для цього ARIA доповнили низкою інструкцій та спеціальних інструментів. До того ж, доступ до компонентів авто спростили.

Приміром, у випадку вм’ятини кузовну панель можна швидко замінити, адже вона легко знімається і монтується. Акумуляторна батарея ємністю 12,96 кВт∙год складається із 12 окремих блоків, які нескладно замінити при несправності.

Творці ARIA пояснили, що нові електромобілі стають все складнішими в ремонті, оскільки їх батареї інтегровані в шасі, деталі не стандартизовані, та й фахівців із ремонту електрокарів не так вже й багато. Модульна конструкція дозволить спростити обслуговування електричних авто.

