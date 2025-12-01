Студенты создали электромобиль, который легко ремонтировать в домашних условиях (фото)

В Нидерландах презентовали нестандартный электромобиль ARIA. Простая конструкция позволяет ремонтировать его самостоятельно.

Электрокар ARIA — творение группы студентов Технического университета Эйндховена. О необычной разработке рассказали на сайте вуза.

ARIA — оригинальный компактный хэтчбек с короткими свесами кузова и массивными бамперами. Его двери поднимаются вверх как у Lamborghini. В салоне установили спортивные кресла.

Авто имеет модульную конструкцию, что облегчает его ремонт

Особенность ARIA — модульная конструкция, которая позволяет быстро заменять отдельные узлы авто. Именно благодаря ей электромобиль можно ремонтировать самостоятельно в гараже. Для этого ARIA дополнили рядом инструкций и специальных инструментов. К тому же, доступ к компонентам авто упростили.

К примеру, в случае вмятины кузовную панель можно быстро заменить, ведь она легко снимается и монтируется. Аккумуляторная батарея емкостью 12,96 кВт∙ч состоит из 12 отдельных блоков, которые несложно заменить при неисправности.

Создатели ARIA объяснили, что новые электромобили становятся все сложнее в ремонте, поскольку их батареи интегрированы в шасси, детали не стандартизированы, да и специалистов по ремонту электрокаров не так уж и много. Модульная конструкция позволит упростить обслуживание электрических авто.

