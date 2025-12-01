Гарантия не покрывает: мужчина пролил воду в машине и был шокирован счетом за ремонт

Американец на собственном опыте убедился, что бутылка воды в салоне может вылиться в значительный удар по кошельку. Одно торможение обошлось ему в 12 тысяч долларов, и покрывать эту сумму по гарантии в Hyundai отказались.

Разлитый напиток в салоне авто — не редкость, и обычно такие инциденты заставляют владельцев лишь потратиться на химчистку. Однако водитель электромобиля Hyundai Ioniq 5 EV узнал на практике, что иногда простая вода может привести к дорогостоящему ремонту. Его историей поделились 1 декабря в Supercar Blondie.

Житель Флориды Майкл Маккормик привычно ехал по своим повседневным делам, когда движение внезапно замедлилось. Это заставило его резко нажать на тормоза, чтобы избежать ДТП. Электромобиль остановился и столкновения не произошло, но на заднем сиденье перевернулась бутылка с водой.

"Через несколько минут я начал получать предупреждения от автомобиля о том, что различные системы не работают", — вспомнил американец.

Из-за пролитой воды в салоне Ioniq 5 пришлось заменить пол и ремни безопасности водителя, но на этом проблемы не закончились. Счет за ремонт оказался огромным — на 11 882 доллара, и покрывать сумму по гарантии в Hyundai отказались.

Фото электромобиля Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

В компании сообщили владельцу, что дефектов по вине производителя не было. Страховая компания, в свою очередь, связала повреждения с медленной коррозией, а не случайным разливом, и тоже отказалась платить.

Этот инцидент вызвал активное обсуждение в Reddit. Пользователи поделились собственным негативным опытом относительно гарантий Hyundai. В частности, одному из владельцев отказались платить 10 тысяч долларов за ремонт оголенных проводов, которые из-за этого были уязвимы к повреждениям.

В СМИ отметили, что в соответствии с эксплуатацией Hyundai в США, гарантия не распространяется на загрязнение водой. Поэтому в случаях, когда пролитая жидкость вызывает повреждения, компания может отказаться платить.

