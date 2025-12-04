Мінівантажівка без зайвого: в Україні з'явився новий автомобільний проєкт BEEZY (фото)
Це новий стартап від команди українських ентузіастів, які вірять у відродження українського автопрому. Проєкт цієї доволі цікавої мінівантажівки зробив український дизайнер Роман Прядко.
"Назва BEEZY недарма перегукується з образом бджоли: маленької, але невтомної трудівниці, що працює точно, швидко й злагоджено… Так само як бджола без зайвих слів робить свою справу, BEEZY створюється для тих, хто бере і робить", - заявив Прядко в коментарі виданню Autocentre.
За його словами, саме вантажні автомобілі ставали основою відбудови країни: вони перевозили матеріали, продукти, техніку – усе, що дозволяло економіці оживати.
Тому він проаналізував реалії та потреби сьогодення і вирішив розробити компактний, надійний та невибагливий автомобіль вантажністю до 1 тони.
В основу роботи покладено принцип "просто-дешево-сердито", а тому BEEZY буде не електроавтомобілем, а дизельним, або бензиновим на вибір.
BEEZY орієнтується на таких конкурентів: японські кей-кари (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), архаїчні УАЗ-452, популярні Renault Kangoo Express та вживані VW Transporter T3.
BEEZY – що відомо
- Габарити – коротший за VW Transporter T3, але більший за Honda Acty або Daewoo Damas – 4500×1700×2000 мм.
- Вантажність – 1000 кг.
- Об’єм вантажного відсіку у версії фургон – 5 м³. Просто величезний простір для різноманітних вантажів.
- Двигуни на вибір: турбодизель VW 1.4 TDI (90 к.с., 230 Нм) або бензиновий VW 1.6 MPI (105 к.с., 150 Нм).
- Гарантійне обслуговування — щоб клієнт не переживав за справність.
- Типи кузовів: фургон, бортовий або пікап. На будь-який смак та потреби.
- Яскравий та сучасний дизайн.
- Доступна ціна.
Якщо все складеться так, як планують творці проєкту, BEEZY цілком може стати українським "народним авто".
Нагадаємо, а тим часом українські автомобілісти надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Також останнім часом стрімко росте попит на електрокари.
Також в Україні різко зросли продажі машин з Китаю.