Мини-грузовик без лишнего: в Украине появился новый автомобильный проект BEEZY (фото)

Это новый стартап от команды украинских энтузиастов, которые верят в возрождение украинского автопрома. Проект этого довольно интересного мини-грузовика сделал украинский дизайнер Роман Прядко.

"Название BEEZY недаром перекликается с образом пчелы: маленькой, но неутомимой труженицы, работающей точно, быстро и слаженно... Так же как пчела без лишних слов делает свое дело, BEEZY создается для тех, кто берет и делает", — заявил Прядко в комментарии изданию Autocentre.

Мини-грузовик BEEZY

По его словам, именно грузовые автомобили становились основой восстановления страны: они перевозили материалы, продукты, технику — все, что позволяло экономике оживать.

Поэтому он проанализировал реалии и потребности сегодняшнего дня и решил разработать компактный, надежный и неприхотливый автомобиль грузоподъемностью до 1 тонны.

В основу работы положен принцип "просто-дешево-сердито", а потому BEEZY будет не электроавтомобилем, а дизельным или бензиновым на выбор.

BEEZY ориентируется на таких конкурентов: японские кей-кары (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), архаичные УАЗ-452, популярные Renault Kangoo Express и подержанные VW Transporter T3.

BEEZY — что известно

Габариты — короче VW Transporter T3, но больше Honda Acty или Daewoo Damas — 4500×1700×2000 мм.

Грузоподъемность — 1000 кг.

Объем грузового отсека в версии фургон — 5 м³. Просто огромное пространство для разнообразных грузов.

Двигатели на выбор: турбодизель VW 1.4 TDI (90 л.с., 230 Нм) или бензиновый VW 1.6 MPI (105 л.с., 150 Нм).

Гарантийное обслуживание — чтобы клиент не переживал за исправность.

Типы кузовов: фургон, бортовой или пикап. На любой вкус и потребности.

Яркий и современный дизайн.

Доступная цена по доступной цене.

Если все сложится так, как планируют создатели проекта, BEEZY вполне может стать украинским "народным авто".

Напомним, а тем временем украинские автомобилисты отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Также в последнее время стремительно растет спрос на электрокары.

Также в Украине резко выросли продажи машин из Китая.