Кроссоверы и электрокары: какие авто покупают украинцы в 2025 году (фото)
Украинские автомобилисты отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Также в последнее время стремительно растет спрос на электрокары.
В ноябре 2025 года в Украине продали 8,3 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятке моделей-лидеров украинского авторынка — лишь авто повышенной проходимости, то есть кроссоверы и внедорожники. Также в последние месяцы отмечается резкий рост спроса на электромобили в Украине. Это обусловлено тем, что с 1 января 2026 года их растаможка подорожает из-за отмены льгот.Важно
Самое популярное авто в Украине — кроссовер Renault Duster. На второе место поднялся китайский электромобиль BYD Leopard 3, который потеснил на третью позицию Toyota RAV4. Примечательно, что 10 самых массовых моделей занимают 35% украинского авторынка.
Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2025 года:
- Renault Duster — 494 проданных авто.
- BYD Leopard 3 — 385 ед.
- Toyota RAV4 — 318 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 298 ед.
- BYD Song Plus — 289 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 240 ед.
- Hyundai Tucson — 227 ед.
- Zeekr 7X — 221 ед.
- BYD Sea Lion 06 — 220 ед.
- Skoda Kodiaq — 204 ед.
Между прочим, недавно на украинский рынок вышли новые электромобили от Huawei.
Также Фокус сообщал, что в Украине появился самый дешевый электрокроссовер Hyundai.