Кроссоверы и электрокары: какие авто покупают украинцы в 2025 году (фото)

рено дастер
Renault Duster — самое популярное авто в Украине | Фото: Renault

Украинские автомобилисты отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Также в последнее время стремительно растет спрос на электрокары.

В ноябре 2025 года в Украине продали 8,3 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

BYD Leopard 3
В ноябре вырос спрос на BYD Leopard 3 в ноябре
Фото: autohome.com.cn

В десятке моделей-лидеров украинского авторынка — лишь авто повышенной проходимости, то есть кроссоверы и внедорожники. Также в последние месяцы отмечается резкий рост спроса на электромобили в Украине. Это обусловлено тем, что с 1 января 2026 года их растаможка подорожает из-за отмены льгот.

Важно
Эксперты подсчитали, сколько будет стоить растаможка электрокаров в 2026 году
Самое популярное авто в Украине — кроссовер Renault Duster. На второе место поднялся китайский электромобиль BYD Leopard 3, который потеснил на третью позицию Toyota RAV4. Примечательно, что 10 самых массовых моделей занимают 35% украинского авторынка.

Відео дня
Toyota RAV4
Toyota RAV4 остается в тройке лидеров
Фото: Toyota

Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2025 года:

  1. Renault Duster — 494 проданных авто.
  2. BYD Leopard 3 — 385 ед.
  3. Toyota RAV4 — 318 ед.
  4. Volkswagen ID.UNYX — 298 ед.
  5. BYD Song Plus — 289 ед.
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 240 ед.
  7. Hyundai Tucson — 227 ед.
  8. Zeekr 7X — 221 ед.
  9. BYD Sea Lion 06 — 220 ед.
  10. Skoda Kodiaq — 204 ед.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышли новые электромобили от Huawei.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился самый дешевый электрокроссовер Hyundai.