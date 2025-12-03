Кроссоверы и электрокары: какие авто покупают украинцы в 2025 году (фото)

Украинские автомобилисты отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. Также в последнее время стремительно растет спрос на электрокары.

В ноябре 2025 года в Украине продали 8,3 тыс. новых легковых авто и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ноябре вырос спрос на BYD Leopard 3 в ноябре Фото: autohome.com.cn

В десятке моделей-лидеров украинского авторынка — лишь авто повышенной проходимости, то есть кроссоверы и внедорожники. Также в последние месяцы отмечается резкий рост спроса на электромобили в Украине. Это обусловлено тем, что с 1 января 2026 года их растаможка подорожает из-за отмены льгот.

Самое популярное авто в Украине — кроссовер Renault Duster. На второе место поднялся китайский электромобиль BYD Leopard 3, который потеснил на третью позицию Toyota RAV4. Примечательно, что 10 самых массовых моделей занимают 35% украинского авторынка.

Toyota RAV4 остается в тройке лидеров Фото: Toyota

Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2025 года:

Renault Duster — 494 проданных авто. BYD Leopard 3 — 385 ед. Toyota RAV4 — 318 ед. Volkswagen ID.UNYX — 298 ед. BYD Song Plus — 289 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 240 ед. Hyundai Tucson — 227 ед. Zeekr 7X — 221 ед. BYD Sea Lion 06 — 220 ед. Skoda Kodiaq — 204 ед.

