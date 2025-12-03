Кросовери та електрокари: які авто купують українці в 2025 році (фото)

Українські автомобілісти надають перевагу моделям підвищеної прохідності. Також останнім часом стрімко росте попит на електрокари.

У листопаді 2025 року в Україні продали 8,3 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У листопаді зріс попит на BYD Leopard 3 Фото: autohome.com.cn

У десятці моделей-лідерів українського авторинку — лише авто підвищеної прохідності, тобто кросовери і позашляховики. Також в останні місяці відзначається різкий ріст попиту на електромобілі в Україні. Це обумовлено тим, що з 1 січня 2026 року їх розмитнення подорожчає через скасування пільг.

Експерти підрахували, скільки коштуватиме розмитнення електрокарів у 2026 році

Найпопулярніше авто в Україні — кросовер Renault Duster. На друге місце піднявся китайський електромобіль BYD Leopard 3, який потіснив на третю позицію Toyota RAV4. Примітно, що 10 наймасовіших моделей займають 35% українського авторинку.

Toyota RAV4 залишається у трійці лідерів Фото: Toyota

Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2025 року:

Renault Duster — 494 проданих авто. BYD Leopard 3 — 385 од. Toyota RAV4 — 318 од. Volkswagen ID.UNYX — 298 од. BYD Song Plus — 289 од. Toyota Land Cruiser Prado — 240 од. Hyundai Tucson — 227 од. Zeekr 7X — 221 од. BYD Sea Lion 06 — 220 од. Skoda Kodiaq — 204 од.

