Як не заглохнути в морози: аналітик вказав на важливу деталь під час заправки на АЗС

У січні Україна вперше за довгий час зіткнулася з сильними морозами, які, зокрема, позначилися і на автовласниках.

Зокрема, повною мірою дію низьких температур відчули ті, хто має дизельні авто, оскільки неправильно підібране пальне парафінується, забиваючи фільтри, що тягне за собою їхню заміну, а подекуди — і дорожчий та складніший ремонт. Як цього уникнути, в ефірі "Київ 24" розповів аналітик компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

За його словами, перевіряти якість дизеля потрібно ще на автозаправній станції. Він зазначає, що є різні види дизеля з різною температурою фільтрованості, і за таких сильних морозів оптимальний варіант — "арктичний дизель" (ДТ-А).

"Кожен вид пального, який продається на АЗС, має документи і зокрема техпаспорт, де прописані всі показники. Там просто треба знайти той рядок, де написана температура фільтрованості для дизеля".

Експерт підкреслює, що багато хто плутає температуру застигання з температурою фільтрованості.

У жовтні 2021 року Кабінет міністрів України вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив, якими було встановлено граничну температуру фільтрованості для дизельного палива.

для дизельного палива літнього — не вище мінус 5 градусів,

для дизельного палива зимового — не вище мінус 20 градусів,

для дизельного арктичного палива — не вище мінус 30 градусів.

Раніше паливний експерт Леонід Косянчук говорив, що зимовий дизель коштує трохи дорожче, і відповідальні компанії додають у нього антигелеві присадки, які перешкоджають замерзанню і, відповідно, утворенню парафіну.

Щоб зберегти авто і не потрапляти на ремонти через пальне, Косянчук рекомендує автовласникам купувати антигелеву присадку і заливати її самостійно під час заправки.

"Не може бути шкідливо для авто, якщо ти заправився справді справжнім зимовим дизелем із присадками, та ще й долив додатково. Фактично передозування там не вийде", — пояснив він.

