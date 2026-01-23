Как не заглохнуть в морозы: аналитик указал на важную деталь при заправке на АЗС

В январе Украина впервые за долгое время столкнулась с сильными морозами, которые, в том числе, сказались и на автовладельцах.

В частности, в полной мере действие низких температур почувствовали те, у кого дизельные авто, поскольку неправильно подобранное топливо парафинируется, забивая фильтры, что влечет за собой их замену, а иногда – и более дорогой и сложный ремонт. Как этого избежать, в эфире "Киев 24" рассказал аналитик компании "НафтоРинок" Александр Сиренко.

По его словам, проверять качество дизеля нужно еще на автозаправочной станции. Он отмечает, что есть разные виды дизеля с разной температурой фильтруемости, и при таких сильных морозах оптимальный вариант – "арктический дизель" (ДТ-А)

"Каждый вид топлива, который продается на АЗС, имеет документы и в частности техпаспорт, где прописаны все показатели. Там просто надо найти ту строчку, где написана температура фильтруемости для дизеля".

Эксперт подчеркивает, что многие путают температуру застывания с температурой фильтруемости.

В октябре 2021 года Кабинет министров Украины внес изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельных топлив, которыми была установлена предельная температура фильтруемости для дизельного топлива.

для дизельного топлива летнего — не выше минус 5 градусов,

для дизельного топлива зимнего — не выше минус 20 градусов,

для дизельного арктического топлива — не выше минус 30 градусов.

Ранее топливный эксперт Леонид Косянчук говорил, что зимний дизель стоит немного дороже, и ответственные компании добавляют в него антигелевые присадки, которые препятствуют замерзанию и, соответственно, образованию парафина.

Чтобы сохранить авто и не попадать на ремонты из-за топлива, Косянчук рекомендует автовладельцам покупать антигелевую присадку и заливать ее самостоятельно при заправке.

"Не может быть вредно для авто, если ты заправился действительно настоящим зимним дизелем с присадками, и еще долил дополнительно. Фактически передозировка там не получится", – объяснил он.

