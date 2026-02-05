У Києві Audi, розбита "Шахедом", завелася і поїхала (відео)

Автомобіль Audi, суттєво пошкоджений після прильоту ворожого "Шахеда" на одну зі станцій техобслуговування на Березняках у Києві, завівся і поїхав.

Водій веде розбитий транспортний засіб без вікон і обгорілий, однак попри пошкодження, машина їде. Відповідні кадри опублікували низка пабліків, зокрема "Київський двіж".

"Кращої реклами живучості авто ще не придумали", — йдеться у підписі.

Як видно на записі, основний удар припав на лівий бік іномарки.

Коли саме було завдано удару по СТО, не вказано, проте раніше повідомлялося, що станція техобслуговування в Дніпровському районі Києва, де розташований масив Березняки, постраждала в ніч із 23 на 24 січня, коли ЗС РФ влаштували чергову комбіновану атаку на столицю.

Унаслідок влучання дрона там виникла пожежа. Вогонь знищив кілька машин серед і тих, що були припарковані на стоянці поруч із місцем влучання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Відео дня

5 лютого близько 02:00 ударні російські дрони знову атакували Київ. Після прильотів в Оболонському районі загорілися автомобілі на стоянці.

Окрім Києва, ворог випустив "Шахеди" по Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Черкаській областях.

Нагадаємо, в Одесі ворожі дрони пошкодили понад 20 будинків.

Також повідомлялося, що ЗС РФ почали активно бити FPV-дронами по авто на трасі біля Павлограда.