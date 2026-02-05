В Киеве Audi, разбитая "Шахедом", завелась и поехала (видео)

Автомобиль Audi, существенно поврежденный после прилета вражеского "Шахеда" на одну из станций техобслуживания на Березняках в Киеве, завелся и поехал.

Водитель ведет разбитое транспортное средство без окон и обгоревшее, однако несмотря на повреждения, машина едет. Соответствующие кадры опубликовали ряд пабликов, в том числе "Киевский движ".

"Лучше рекламы живучести авто еще не придумали", – говорится в подписи.

Как видно на записи, основной удар пришелся по левой стороне иномарки.

Когда именно был нанесен удар по СТО, не указывается, однако ранее сообщалось, что станция техобслуживания в Днепровской районе Киева, где находится массив Березняки, пострадала в ночь с 23 на 24 января, когда ВС РФ устроили очередную комбинированную атаку на столицу.

Відео дня

В результате попадания дрона там возник пожар. Огонь уничтожил несколько машин среди и тех, что были припаркованы на стоянке рядом с местом попадания. К счастью, обошлось без пострадавших.

5 февраля около 02:00 ударные российские дроны снова атаковали Киев. После прилетов в Оболонском районе загорелись автомобили на стоянке.

Кроме Киева, враг выпустил "Шахеды" по объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, в Одессе вражеские дроны повредили более 20 домов.

Также сообщалось, что ВС РФ начали активно бить FPV-дронами по авто на трассе возле Павлограда.