Lexus LX 700: що ховає за фасадом новий позашляховик, який не боїться куль і гранат

Американська компанія Miami Armored, яка спеціалізується на проєктуванні та виробництві високозахищених, броньованих транспортних засобів, включно з позашляховиками (SUV), представила броньовану версію Lexus LX 700.

Зовні модель практично нічим не відрізняється від звичайного позашляховика, проте вона здатна витримати влучання куль калібру 7,62 мм, як з АК-47, і вибухи ручних гранат, завдяки 360-градусному периметральному захисту кузова, повідомляє Carscoops.

Крім посиленого кузова, в Miami Armored укомплектували японський позашляховик балістичним склом по всьому кузову, а також бронепластинами на паливний бак, моторний відсік і акумулятор, щоб захистити критично важливі елементи авто.

На Lexus LX 700 стоїть посилена задня перегородка, потужніші петлі та шини Runflat.

В автомобілі передбачена система перекриття між різними панелями, щоб запобігти проникненню куль у пасажирський відсік.

Серед додаткових функцій — камера нічного бачення, сирена, система гучного зв'язку, світлодіодні проблискові маячки спереду і ззаду, посилені бампери, система фільтрації кисню, захист радіатора і аварійний люк на даху.

Фото: Lexus

При цьому технічну частину компанія не змінювала: у моделі залишився 3,5-літровий гібридний двигун V6 з подвійним турбонаддувом й електромотор, що розвиває вражаючі 457 к.с. і 790 Нм крутильного моменту.

У Miami Armored запевняють, що додаткова вага броні ніяк не вплинула на технічні характеристики авто.

Зазначимо, що у президента США Дональда Трампа лімузин оснащений передовими технологіями і здатний витримати вибухи бомб і прямі постріли.

Раніше повідомлялося, що представлений найбільший і найдорожчий електромобіль від Toyota.