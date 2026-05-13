Lexus LX 700: что прячет за фасадом новый внедорожник, который не боится пуль и гранат

Американская компания Miami Armored, которая специализируется на проектировании и производстве высокозащищенных, бронированных транспортных средств, включая внедорожники (SUV), представила бронированную версию Lexus LX 700.

Внешне модель практически ничем не отличается от обычного внедорожника, однако она способна выдержать попадание пуль калибра 7,62 мм, как из АК-47 и взрывы ручных гранат, благодаря 360-градусной периметральной защите кузова, сообщает Carscoops.

Кроме усиленного кузова, в Miami Armored укомплектовали японский внедорожник баллистическим стеклом по всему кузову, а также бронепластинами на топливный бак, моторный отсек и акумулятор, чтобы защитить критически важные элементы авто.

На Lexus LX 700 стоит усиленная задняя перегородка, более мощные петли и шины Runflat.

В автомобиле предусмотрена система перекрытия между различными панелями, чтобы предотвратить проникновение пуль в пассажирский отсек.

Відео дня

Среди дополнительных функций — камера ночного видения, сирена, система громкой связи, светодиодные проблесковые маячки спереди и сзади, усиленные бамперы, система фильтрации кислорода, защита радиатора и аварийный люк на крыше.

Фото: Lexus

Фото: Lexus

Фото: Lexus

Фото: Lexus

Фото: Lexus

Фото: Lexus

Фото: Lexus

При этом техническую часть компания не меняла: у модели остался 3,5-литровый гибридный двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотор, развивающий впечатляющие 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

В Miami Armored уверяют, что дополнительный вес брони никак не повлиял на технические характеристики авто.

Отметим, что у президента США Дональда Трампа лимузин оснащен передовыми технологиями и способен выдержать взрывы бомб и прямые выстрелы.

Ранее сообщалось, что представлен самый большой и дорогой электромобиль от Toyota.