На продаж виставили рідкісний кабріолет Chrysler Town & Country (фото)

Chrysler Town & Country 1949 року у своєму оригінальному стані виставили на продаж у Лафайеті, штат Індіана (США).

Це класичний автомобіль з оригінальною фарбою і відреставрованим крилом. З 1995 року він зберігався в гаражі з контрольованим кліматом, що пояснює його відносно чудовий стан як усередині, так і зовні, йдеться в оголошенні на Facebook Marketplace.

Як видно на фото, авто дійсно добре збереглося, тільки на сидіннях видно сліди часу.

Власник зазначає, що дерев'яні елементи оздоблення авто були перероблені кілька років, але все ще у відмінному стані.

"Оригінальна фарба, за винятком переднього крила, яке було перефарбовано кілька років тому. Має вбудований 8-циліндровий двигун із напівавтоматичною коробкою передач Presto", — йдеться в описі.

Пробіг авто — 49 217 миль (трохи більше 79 тисяч кілометрів).

Продавець просить за кабріолет $49 500, що значно нижче за середню ціну на автомобілі 1949 року випуску у відмінному стані, що продаються на публічних аукціонах.

Фото: Facebook

За даними Classic.com, ця цифра становить $80 000. Найдорожчий у світі Town & Country 1949 року було продано за $173 250 у січні 2025 року. В останні роки кілька кабріолетів 1949 року було продано за шестизначні суми (від $104 500 до $123 750).

Chrysler Town & Country: що потрібно знати про цей автомобіль

Вперше представлений у 1940-х роках, Chrysler Town & Country випускався до 2016 року, тобто майже 70 років безперервного виробництва, пише Autoevolution.

За цей час Town & Country двічі змінював ринки. Спочатку повнорозмірний розкішний автомобіль був зменшений до середньорозмірного в 1978 році. Десять років потому його виробництво було припинено, а незабаром після цього відроджено у вигляді мінівена.

Останній, по суті, був преміальною версією Dodge Caravan, який поклав початок моді на мінівени наприкінці 1983 року.

Той факт, що Chrysler вирішив використовувати назву Town & Country для мінівена, недивний. Цей повнорозмірний автомобіль більшу частину свого життя використовувався як сімейний транспорт.

За винятком кількох коротких періодів, Town & Country випускався тільки в кузові універсал.

Town & Country повернувся після Другої світової війни наприкінці 1945 року. Хоча він мав ту саму платформу, Mopar отримав значне оновлення. Спочатку Town & Country пропонувався в кузовах чотиридверний седан і дводверний кабріолет, але в 1950 році з'явилася дводверна версія з жорстким дахом. Вона і стала останньою моделлю першого покоління цього розкішного авто.

Один із найдорожчих автомобілів своєї епохи, Town & Country не мав особливого успіху. Chrysler продав близько 22 000 екземплярів у період з 1946 до 1950 року, але більше половини з них було відвантажено в 1948 році.

У 1949 році Chrysler пропонував Town & Country тільки в дводверному варіанті кабріолета, продавши всього 993 екземпляри. Згаданий вище синій кабріолет — один із таких.

Chrysler, як і раніше, використовує оригінальний силовий агрегат — рядний восьмициліндровий двигун об'ємом 5,3 літра. Заводська потужність двигуна становить 135 кінських сил, він працює в парі з триступеневою напівавтоматичною коробкою передач Presto-Matic.

