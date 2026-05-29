На продажу выставили редкий кабриолет Chrysler Town & Country (фото)

Chrysler Town & Country 1949 года в своем оригинальном состоянии выставили на продажу в Лафайете, штат Индиана (США).

Это классический автомобиль с оригинальной краской и отреставрированным крылом. С 1995 года он хранился в гараже с контролируемым климатом, что объясняет его относительно отличное состояние как внутри, так и снаружи, говорится в объявлении на Facebook Marketplace.

Как видно на фото, авто действительно чудесно сохранилось, только на сидениях видны следы времени.

Владелец отмечает, что деревянные элементы отделки авто были переделаны несколько лет, но все еще в отличном состоянии.

"Оригинальная краска, за исключением переднего крыла, которое было перекрашено пару лет назад. Имеет встроенный 8-цилиндровый двигатель с полуавтоматической коробкой передач Presto", — говорится в описании.

Пробег авто — 49 217 миль (чуть больше 79 тысяч километров).

Продавец просит за кабриолет $49 500, что значительно ниже средней цены на автомобили 1949 года выпуска в отличном состоянии, продаваемые на публичных аукционах.

Фото: Facebook

По данным Classic.com, эта цифра составляет $80 000. Самый дорогой в мире Town & Country 1949 года был продан за $173 250 в январе 2025 года. В последние годы несколько кабриолетов 1949 года были проданы за шестизначные суммы (от $104 500 до $123 750).

Chrysler Town & Country: что нужно знать об этом автомобиле

Впервые представленный в 1940-х годах, Chrysler Town & Country выпускался до 2016 года, то есть почти 70 лет непрерывного производства, пишет Autoevolution.

За это время Town & Country дважды менял рынки. Первоначально полноразмерный роскошный автомобиль был уменьшен до среднеразмерного в 1978 году. Десять лет спустя его производство было прекращено, а вскоре после этого возрождено в виде минивэна.

Последний, по сути, представлял собой премиальную версию Dodge Caravan, который положил начало моде на минивэны в конце 1983 года.

Тот факт, что Chrysler решил использовать название Town & Country для минивэна, неудивителен. Этот полноразмерный автомобиль большую часть своей жизни использовался как семейный транспорт.

За исключением нескольких коротких периодов, Town & Country выпускался только в кузове универсал.

Town & Country вернулся после Второй мировой войны в конце 1945 года. Хотя он имел ту же платформу, Mopar получил значительное обновление. Первоначально Town & Country предлагался в кузовах четырехдверный седан и двухдверный кабриолет, но в 1950 году появилась двухдверная версия с жесткой крышей. Она и стала последней моделью первого поколения этого роскошного авто.

Один из самых дорогих автомобилей своей эпохи, Town & Country не пользовался особым успехом. Chrysler продал около 22 000 экземпляров в период с 1946 по 1950 год, но более половины из них были отгружены в 1948 году.

В 1949 году Chrysler предлагал Town & Country только в двухдверном варианте кабриолета, продав всего 993 экземпляра. Упомянутый выше синий кабриолет — один из таких.

Chrysler по-прежнему использует оригинальный силовой агрегат — рядный восьмицилиндровый двигатель объемом 5,3 литра. Заводская мощность двигателя составляет 135 лошадиных сил, он работает в паре с трехступенчатой ​​полуавтоматической коробкой передач Presto-Matic.

