Cadillac CT5-V Blackwing: як виглядає прощальна версія автомобіля, що знімуть з виробництва

Відоме американське автотюнінг-ательє Callaway підготувало прощальну версію Cadillac CT5-V Blackwing SC780, виробництво якого планують припинити до кінця 2026 року.

Він вийшов агресивнішим за стандартну версію, а під його капотом — 780 кінських сил замість 668, повідомляє CarBuzz.

У CT5-V Blackwing SC780 застосували перевірений часом спосіб підвищення потужності: збільшення робочого об’єму.

Однак це не просто більший двигун. 6,2-літровий V8 LT4 — це абсолютно новий двигун, у якому, як і раніше, використовуються всі розробки інженерів Cadillac.

Callaway замінила заводський нагнітач об'ємом 1740 куб. см на власний 3000-кубовий агрегат GenFour. Збільшення робочого об'єму нагнітача на 72% означає, що він може пропускати набагато більше повітря, а інтеркулер TripleCooled від Callaway гарантує, що нагнітане повітря не буде перегріватися. У результаті виходить значне збільшення потужності.

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Фото: CarBuzz

Нагнітач Callaway SC780 Blackwing розвиває 780 к.с. і 912 Нм крутного моменту, працюючи в парі з шестиступінчастою механічною або десятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

SC780 отримує не лише нагнітач, але й значною мірою залишається в межах заводської комплектації. У пакет входять фірмова карбонова кришка двигуна та повітрозабірник на капоті від Callaway, а також нові бічні спідниці та емблеми.

У комплекті також є типова для тюнінгових компаній серійна табличка, документи, що підтверджують автентичність, та килимки, а також вихлопна система Callaway, спортивні педалі й чохол для автомобіля.

Фото: CarBuzz

Cadillac CT5-V Blackwing — один із найкращих спортивних седанів, що продаються сьогодні, але його виробництво добігає кінця, оскільки випуск CT5 завершиться наприкінці цього модельного року.

Якою буде нова модель, поки що невідомо, але компанія обіцяє, що вона обов’язково з’явиться.

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