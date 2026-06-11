Cadillac CT5-V Blackwing: как выглядит прощальная версия авто, которое снимут с производства

Знаменитое американское автомобильное тюнинг-ателье Callaway подготовило прощальную версию Cadillac CT5-V Blackwing SC780, который собираются снять с производства до конца 2026 года.

Он получился агрессивнее стандартной версии, а под его капотом 780 лошадиных сил вместо 668, сообщает CarBuzz.

В CT5-V Blackwing SC780 использовали проверенный временем способ увеличения мощности: увеличение рабочего объема.

Однако это — не более крупный двигатель. 6,2-литровый V8 LT4 внутри —совершенно новый двигатель, в котором по-прежнему используются все разработки инженеров Cadillac.

Callaway заменила заводской нагнетатель объемом 1740 куб. см на свой собственный 3000-кубовый агрегат GenFour. Увеличение рабочего объема нагнетателя на 72% означает, что он может пропускать гораздо больше воздуха, а интеркулер TripleCooled от Callaway гарантирует, что нагнетаемый воздух не будет перегреваться. В результате получается значительное увеличение мощности.

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Фото: CarBuzz

Нагнетатель Callaway SC780 Blackwing развивает 780 л.с. и 912 Нм крутящего момента, работая в паре с шестиступенчатой ​​механической или десятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

SC780 получает не только нагнетатель, но и в значительной степени остается в пределах заводской комплектации. В пакет входят фирменная карбоновая крышка двигателя и воздухозаборник на капоте от Callaway, а также новые боковые юбки и эмблемы.

В комплекте также идет обычная для тюнинговых компаний серийная табличка, документы, подтверждающие подлинность, и коврики, а также выхлопная система Callaway, спортивные педали и чехол для автомобиля.

Фото: CarBuzz

Cadillac CT5-V Blackwing — один из лучших спортивных седанов, продающихся сегодня, но его производство подходит к концу, поскольку выпуск CT5 завершится в конце этого модельного года.

Какой будет новая модель, пока неизвестно, но компания обещает, что она обязательно будет.

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