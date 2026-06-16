Scania представила найсучасніші вантажівки для військових: у чому їхня особливість

Напередодні в Парижі розпочалася найбільша виставка озброєння Eurosatory-2026, у якій беруть участь 2000 компаній із 60 країн.

У рамках заходу компанія Scania, шведський виробник важких вантажівок, автобусів та промислових двигунів, представила низку передових транспортних засобів для армії, йдеться на сайті автовиробника.

Центральне місце на виставці цього року посідає армійська вантажівка Scania з гібридною силовою установкою паралельного типу, яка демонструє, як електрифіковані можливості можуть забезпечувати як мобільність, так і локальне електропостачання в польових умовах.

Фото: Scania

Він розроблений спільно зі Шведським управлінням з матеріально-технічного забезпечення (FMV).

У повнопривідних гібридних військових автомобілях Scania використовуються підключні гібридні електричні силові установки (PHEV), що поєднують двигуни внутрішнього згоряння (часто потужністю 220–450 к.с.) з електродвигуном, який забезпечує приблизно 310 к.с. (230 кВт) безперервної електричної потужності. На електротязі авто може їхати практично безшумно, забезпечуючи майже повну непомітність і мінімізуючи акустичні сигнали, а запас ходу становить до 60 км.

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Завдяки гібридній силовій установці є можливість забезпечувати електроенергією зовнішнє обладнання — командні пункти, мобільні табори тощо, зменшуючи потребу в традиційних дизельних генераторах.

Змінний струм напругою 230 або 400 В може передаватися протягом 4 годин.

Пікова потужність електродвигуна саме цієї вантажівки становить 290 кВт (394 к.с.), а постійна — 200 кВт (272 к.с.). Ємність акумуляторів — 208 кВт·год.

Також автомобіль оснащений валом відбору потужності. Система генерує енергію під час заряджання, стаціонарної роботи, маневрування і навіть під час руху, а також до 220 кВт механічної потужності.

Ці гібридні логістичні та тактичні автомобілі 4x4 дають змогу збройним силам швидко розгортати автономні системи електроживлення без запуску основного двигуна внутрішнього згоряння, що значно знижує ризик виявлення за допомогою теплових та акустичних засобів.

Однією з ключових новинок Scania на виставці Eurosatory є нова модульна захищена кабіна, розроблена для поєднання захисту екіпажу, мобільності та експлуатаційних характеристик у складних умовах на лінії фронту.

Захищена кабіна від Scania Фото: Scania

Кабіна сконструйована на базі існуючої модульної системи Scania та виготовляється у Швеції, після чого інтегрується у звичайний виробничий процес компанії. Вона доступна в конфігураціях 4×4, 6×6 і 8×8 та відповідає стандарту STANAG 4569 рівня 1-3.

Рівні захисту можна налаштувати відповідно до конкретних цілей, а кабіна підтримує інтеграцію систем і кузовів, призначених для виконання конкретних завдань.

Конструкція відповідає вимогам профілю UIC GA (шириною 3,15 м і висотою 4,32 м) для залізничних тунелів, забезпечуючи стратегічну мобільність та сумісність у різних експлуатаційних умовах.

Завдяки використанню стандартної модульної архітектури Scania кабіна має спільні риси з рештою парку техніки в плані ергономіки водія, інтерфейсів, запасних частин та структури технічного обслуговування.

Серед інших новинок, представлених компанією, — тягач для важкої техніки з кабіною CrewCab, 8x4/4, повнопривідний автомобіль 4x4 із системою ППО, а також багатоцільовий логістичний вантажівка 8x8.

Тягач для важкої техніки Фото: Scania

На виставці в Парижі свою продукцію демонструють такі гіганти, як німецький концерн Rheinmetall, американська компанія Lockheed Martin та міжнародна корпорація Airbus. Військові розробки до Франції привезли також понад 60 українських компаній.

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