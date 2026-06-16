Scania представила современнейшие грузовики для военных: в чем их особенность

Накануне в Париже стартовала крупнейшая выставка вооружения Eurosatory-2026 с участием 2000 компаний из 60 стран.

В рамках мероприятия компания Scania, шведский производитель тяжелых грузовиков, автобусов и промышленных двигателей, представила ряд передовых транспортных стредств для армии, говорится на сайте автопроизводителя.

Центральное место на выставке в этом году занимает армейский грузовик Scania с гибридной силовой установкой парралельного типа, демонстрируя, как электрифицированные возможности могут поддерживать как мобильность, так и локальное электроснабжение в полевых условиях.

Фото: Scania

Он разработан совместно со Шведским управлением по материально-техническому обеспечению (FMV).

В полноприводных гибридных военных автомобилях Scania используются подключаемые гибридные электрические силовые установки (PHEV), сочетающие двигатели внутреннего сгорания (часто мощностью 220–450 л.с.) с электродвигателем, обеспечивающим примерно 310 л.с. (230 кВт) непрерывной электрической мощности. На электротяге авто может ехать практически бесшумно, обеспечивая практически полную незаметность и минимизируя акустические сигналы, а запас хода составляет до 60 км.

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Благодаря гибридной силовой установке есть возможность питать внешнее оборудование — командные пункты, мобильные лагеря и тому подобное, снижая потребность в традиционных дизельных генераторах.

Переменный ток напряжением 230 или 400 В может передаваться в течение 4 часов.

Пиковая мощность электромотора конкретно этого грузовика составляет 290 кВт (394 л.с) , а постоянная — 200 кВт (272 л.с). Емкость аккумуляторов — 208 кВт.ч.

Также автомобиль оборудован валом отбора мощности. Система генерирует энергию во время зарядки, стационарной работы, маневрирования и даже во время движения, а также до 220 кВт механической мощности.

Эти гибридные логистические и тактические автомобили 4x4 позволяют вооруженным силам быстро развертывать независимые системы электропитания без работы основного двигателя внутреннего сгорания, что значительно снижает риск теплового и акустического обнаружения.

Одной из ключевых новинок Scania на Eurosatory является новая модульная защищенная кабина, разработанная для сочетания защиты экипажа, мобильности и эксплуатационных характеристик в сложных условиях на линии фронта.

Защищенная кабина от Scania Фото: Scania

Кабина построена в рамках существующей модульной системы Scania и производится в Швеции, после чего интегрируется в обычный производственный процесс компании. Она доступна в конфигурациях 4×4, 6×6 и 8×8 и соответствует стандарту STANAG 4569 уровня 1-3.

Уровни защиты могут быть сконфигурированы в соответствии с конкретными целями, а кабина поддерживает интеграцию систем и кузовов, предназначенных для конкретных задач.

Конструкция соответствует требованиям профиля UIC GA (в ширину 3,15 м и высотой 4,32 м) для железнодорожных тоннелей, обеспечивая стратегическую мобильность и совместимость в различных оперативных условиях.

Благодаря использованию стандартной модульной архитектуры Scania, кабина сохраняет общность с остальным парком техники в плане эргономики водителя, интерфейсов, запасных частей и структуры обслуживания.

Среди других новинок, представленных компанией, — тягач для тяжелой техники с кабиной CrewCab, 8x4/4, полноприводный автомобиль 4x4 с системой ПВО, а также многоцелевой логистический грузовик 8x8.

Тягач для тяжелой техники Фото: Scania

На выставке в Париже свою продукцию демонстрируют такие гиганты как немецкий концерн Rheinmetall, американский Lockheed Martin и международная корпорация Airbus. Военные разработки во Францию повезли и более 60 украинских компаний.

Напомним, в интернете показали уникальный автодом Scania.

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