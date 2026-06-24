Ferrari визначила винуватця провалу свого першого електромобіля: хто став цапом-відбувайлом

Електромобіль Ferrari Luce одразу після прем'єри місяць тому зазнав нищівної критики за дизайн, що призвело до падіння вартості акцій компанії.

Через кілька тижнів після епічного провалу свого дебютного електрокара компанія Ferrari, замість того щоб конструктивно відреагувати на критику, зняла гнів на керівника відділу маркетингу та комерції Енріко Галлієра, повідомляє Autoevolution. Він обіймав цю посаду з квітня 2010 року.

За роки своєї роботи Галлієр заробив собі репутацію, завдяки якій отримав прізвисько "Доктор Ні". Він особисто вирішував, кому дозволено купувати найексклюзивніші гіперкари обмеженої серії.

Енріко Галлієра пропрацював у компанії 16 років Фото: YouTube

Галлієра ставив цілісність бренду вище за статус знаменитості. Під його керівництвом Ferrari внесла до чорного списку таких ікон, як Джастін Бібер і Кім Кардашян, за недотримання заводських стандартів обслуговування автомобілів або за несанкціоновані модифікації.

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Ferrari вже знайшла заміну. На місце Галлієра призначено Массіміліано Ді Сільвестре, який офіційно вступить на посаду 1 липня 2026 року. Його безпосереднім керівником буде генеральний директор компанії Бенедетто Вінья.

Ді Сільвестре має понад 20 років досвіду роботи у сфері автомобілів класу "люкс". Майже сім років він обіймав посаду президента та генерального директора BMW Group Italy, а також пропрацював у німецькій компанії близько 17 років.

Скандал навколо Ferrari Luce: що відомо

Наприкінці травня італійський автовиробник представив свій перший електромобіль потужністю понад 1000 л. с.

Для розробки дизайну Luce компанія Ferrari залучила колишнього головного дизайнера Apple, сера Джоні Айва, та відомого промислового дизайнера Марка Ньюсона, які об’єдналися з головним дизайнером Ferrari, Флавіо Манцоні, щоб створити лінії першого електромобіля.

Те, що мало стати черговим тріумфом Ferrari, стало для компанії цілковитою несподіванкою.

Саме зовнішній вигляд Luce привертав негативні відгуки, немов магніт. Керівництво Ferrari чуло їх усі — як від представників автомобільної індустрії, так і від інтернет-тролів: від "iPhone на колесах" до "Ferrari Multipla", що натякало на перше покоління Fiat Multipla, яке широко визнано найпотворнішим автомобілем у світі.

Ferrari Luce став об"єктом мемів та глузувань Фото: Соцсети

Навіть колишній генеральний директор Ferrari, Лука ді Монтедземоло, розкритикував цю модель: "Якби мені довелося сказати те, що я насправді думаю, я б нашкодив Ferrari. Ми ризикуємо зруйнувати легенду. Мені дуже шкода", — сказав він, запропонувавши прибрати емблему бренду з автомобіля.

Більше того, заступник прем’єр-міністра Італії та міністр транспорту Маттео Сальвіні висловив своє розчарування щодо першого електромобіля Ferrari на платформі X.

"Це що, мабуть, "інновація"? Хто знає, що б сказав Енцо Феррарі…", — написав він на платформі.

Нагадаємо, знаменитий Ferrari 60-х років продали за 18 мільйонів доларів.

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