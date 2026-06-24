Ferrari нашла крайнего в провале своего первого электромобиля: кто стал козлом отпущения

Электромобиль Ferrari Luce сразу же после премьеры месяц назад подвергся разгромной критике за дизайн, что привело к падению стоимости акций компании.

Спустя несколько недель после эпичного провала своего дебютного электрокара компания Ferrari вместо того, чтобы конструктивно отреагировать на критику, отыгралась на руководителе отдела маркетинга и коммерции Энрико Галлиеру, сообщает Autoevolution. Он занимал эту должность с апреля 2010 года.

За годы своей работы Галлиера заработал себе репутацию, благодаря которой получил прозвище "Доктор Нет". Он лично решал, кому разрешено покупать самые эксклюзивные гиперкары ограниченной серии.

Энрико Галлиера работал в компании 16 лет Фото: YouTube

Галлиера ставил целостность бренда выше статуса знаменитости. Под его руководством Ferrari внесла в черный список таких икон, как Джастин Бибер и Ким Кардашьян, за несоблюдение заводских стандартов обслуживания автомобилей или за несанкционированные модификации.

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Ferrari уже нашла замену. На место Галлиеры назначен Массимилиано Ди Сильвестре, который вступит официально в должность 1 июля 2026 года. Его непосредственным руководителем будет гендиректор компании Бенедетто Винья.

У Ди Сильвестре — более чем 20 лет опыта работы в сфере автомобилей класса люкс. Почти семь лет он занимал должность президента и генерального директора BMW Group Italy, а также проработал в немецкой компании около 17 лет.

Скандал с Ferrari Luce: что известно

В конце мая итальянский автобренд представил вой первый электромобиль мощностью более 1000 л. с.

Для разработки дизайна Luce компания Ferrari привлекла бывшего главного дизайнера Apple, сэра Джони Айва, и известного промышленного дизайнера Марка Ньюсона, которые объединились с главным дизайнером Ferrari, Флавио Манцони, чтобы создать линии первого электромобиля.

То, что должно было стать очередным триумфом Ferrari, обернулось для компании полной неожиданностью.

Именно внешний вид Luce притягивал негативные отзывы, словно магнит. Руководители Ferrari слышали их все от людей из автомобильной индустрии и от интернет-троллей, начиная с "iPhone на колесах" и заканчивая "Ferrari Multipla", намекая на первое поколение Fiat Multipla, широко признанного самым уродливым автомобилем в мире.

Ferrari Luce стал обїектом мемов и насмешек Фото: Соцсети

Даже бывший генеральный директор Ferrari, Лука ди Монтедземоло, раскритиковал модель: "Если бы мне пришлось сказать то, что я действительно думаю, я бы навредил Ferrari. Мы рискуем разрушить легенду. Мне очень жаль", — сказал он, предложив убрать эмблему бренда с автомобиля.

Более того, заместитель премьер-министра Италии и министр транспорта Маттео Сальвини выразил свое разочарование по поводу первого электромобиля Ferrari на платформе X.

"Это что, должно быть "инновацией"? Кто знает, что бы сказал Энцо Феррари…", — написал он на платформе.

Напомним, знаменитый Ferrari 60-х продали за 18 миллионов долларов.

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