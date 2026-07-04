Єдиний у світі: як виглядає "сухопутна яхта" Rolls-Royce Phantom Regatta (фото, відео)

На Фестивалі швидкості в Гудвуді, який відбудеться у Великій Британії з 9 по 12 липня, Rolls-Royce представить єдиний у світі екземпляр автомобіля, який вже назвали "сухопутною яхтою" завдяки його розкоші, комфорту та оздобленню.

Йдеться про ексклюзивну модель Phantom Regatta на базі Phantom Extended, і для її створення автовиробник надихнувся гоночними яхтами південного узбережжя Англії, Солента та Чичестерської гавані, включно з ручним розписом, повідомляється на сайті компанії.

Ця модель не передбачає якихось істотних змін у технічній частині, чого не можна сказати про дизайн екстер’єру та інтер’єру, виконаних у морській стилістиці.

Зовнішній вигляд автомобіля

Фарбування у колір Regatta Blue на тлі англійського білого імітує лінію контакту корпусу яхти з водою. Автомобіль оснащений 22-дюймовими повністю полірованими дисковими колесами, дзеркальна поверхня яких нагадує поліровані сталеві лебідки гоночної яхти, а його вентиляційні отвори Eyeball — з гравіюванням координат Гудвуд-Хауса та Дому Rolls-Royce.

Відео дня

"Phantom Regatta — це результат роботи наших дизайнерів, інженерів та майстрів з Дому Rolls-Royce у Гудвуді, натхненний водами, що омивають їхні пороги. Він втілює дух яхтингу — його кольори, матеріали та відчуття швидкості — у життя. Спокій Phantom Extended. Ба більше, це демонструє можливості ексклюзивного дизайну Rolls-Royce: елегантна історія, розказана за допомогою фарби, шкіри, дерева та металу, кожен елемент якої створено вручну за найвищими стандартами", — так охарактеризував автомобіль Філ Фабр де ла Гранж, керівник відділу ексклюзивного дизайну Rolls-Royce Motor Cars

Інтер'єр: всередині супер'яхти

Колірна гама інтер’єру викликає асоціації з яхтою під повними вітрилами: глибока синя вода внизу, біле вітрило зверху. Передня частина оздоблена темно-синьою шкірою, а задня — кольором Grace White, що нагадує парусину та кільватерний слід.

Окантовка сидінь і дверей, контрастна строчка та рульове колесо виконані в обох кольорах, а монограми RR вишиті бірюзовим кольором Turchese.

На дизайн стелі автомобіля Starlight Headliner, створеної за індивідуальним замовленням, майстрів надихнули приливні течії навколо острова Вайт. Дизайн складається зі 1307 вручну розміщених оптоволоконних "зірок". Його доповнюють підсвічені двері.

Вставки та задні відкидні столики Decking нагадують палубу яхти.

На виготовлення одного такого столика майстри витрачають понад 120 годин ручної роботи. Він складається з 16 планок натурального дерева (королівський горіх), розділених вузькими темними вставками (Black Bolivar), вирізаними з однієї й тієї ж ділянки деревини для забезпечення однорідності малюнка волокон.

Центральним елементом інтер'єру є написана вручну картина, що займає всю ширину Phantom Regatta. Робота під назвою "Акварель" була створена штатним художником марки з використанням спеціально розроблених фарб на дерев'яній основі з відкритими порами.

На панелі седана красується намальована вручну картина "Акварель"

Щоб передати рух хвиль і відкритої води, художник розробив нову техніку змішування, яка вдосконалювалася протягом двох тижнів на численних тестових панелях, де кольори та методи нанесення випробовувалися й коригувалися відповідно до його бачення точної інтерпретації моря.

Двигун та витрата палива

Phantom Regatta оснащений 6,75-літровим бензиновим двигуном V12 з подвійним турбонаддувом потужністю 563 к.с. і крутним моментом 900 Нм. Подовжений седан (5982 мм довжина, 3772 мм колісна база) розганяється від 0 до 96 км/год за 5,2 секунди, а його максимальна швидкість становить 250 км/год.

Заявлена ​​витрата палива складає у середньому близько 15,1 л/100 км. В умовах щільного міського трафіку показник зростає до 16,8-23,0 л, а при їзді трасою падає до 10,0-10,2 л/100 км.

Нагадаємо, у Києві помітили ексклюзивний Rolls-Royce 2000-х років.

Також ми писали, що найдорожчий позашляховик Rolls-Royce оцінили в мільйон доларів.