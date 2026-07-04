Единственный в мире: как выглядит "сухопутная яхта" Rolls-Royce Phantom Regatta (фото, видео)

На Фестивале скорости Гудвуде, который пройдет в Великобритании с 9 по 12 июля, Rolls-Royce представит единственный в мире экземпляр авто, которое уже окрестили сухопутной яхтой из-за его роскоши, комфорта и отделки.

Речь идет об эксклюзивном Phantom Regatta на базе Phantom Extended, и на его создание автопроизводитель вдохновился гоночными яхтами южного побережья Англии, Солента и Чичестерской гавани, включая ручную роспись, сообщается на сайте компании.

Эта модель не предполагает каких-то существенных изменений в модификации технической части, чего не скажешь о дизайне экстерьера и интерьера, которые выдержаны в морской стилистике.

Экстерьер авто

Окраска в цвет Regatta Blue поверх английского белого имитирует линию соприкосновения корпуса яхты с водой. У авто — 22-дюймовые полностью полированные дисковые колеса, зеркальная поверхность которых напоминает полированные стальные лебедки гоночной яхты, а его вентиляционные отверстия Eyeball — с гравировкой координат Гудвуд-Хауса и Дома Rolls-Royce.

Відео дня

"Phantom Regatta – это работа наших дизайнеров, инженеров и мастеров из Дома Rolls-Royce в Гудвуде, вдохновленная водами у их порога. Он воплощает дух яхтинга – его цвета, материалы и ощущение скорости – в жизнь. Спокойствие Phantom Extended. Более того, это демонстрирует возможности эксклюзивного дизайна Rolls-Royce: элегантная история, рассказанная с помощью краски, кожи, дерева и металла, каждый элемент которой создан вручную по самым высоким стандартам", — охарактеризовал авто Фил Фабр де ла Гранж, руководитель отдела эксклюзивного дизайна Rolls-Royce Motor Cars

Интерьер: внутри суперяхты

Цветовая гамма интерьера вызывает ассоциации с яхтой под полными парусами: глубокая синяя вода внизу, белый парус сверху. Передняя часть отделана темно-синей кожей; задняя часть отделана цветом Grace White, напоминающим парусину и кильватерный след.

Окантовка сидений и дверей, контрастная строчка и рулевое колесо выполнены в обоих тонах, а монограммы RR вышиты бирюзовым цветом Turchese.

Потолок авто Starlight Headliner, созданный по индивидуальному заказу, вдохновлен приливными течениями вокруг острова Уайт. Дизайн состоит из 1307 вручную размещенных оптоволоконных "звезд". Его дополняют подсвеченные двери.

Вставки и задние откидные столики столики Decking напоминают палубу яхты.

На создание одного такого столика у мастеров уходит более 120 часов ручной работы. Он состоит из 16 планок натурального дерева (королевский орех), разделенных узкими темными вставками (Black Bolivar), вырезанными из одного и того же участка древесины для обеспечения однородности рисунка волокон.

Центральным элементом интерьера является написанная вручную картина, занимающая всю ширину Phantom Regatta. Работа под названием "Акварель" была создана штатным художником марки с использованием специально разработанных красок на деревянной основе с открытыми порами.

На панели седана красуетсянаписанная вручную картина "Акварель"

Чтобы передать движение волн и открытой воды, художник разработал новую технику смешивания, которая совершенствовалась в течение двух недель на многочисленных тестовых панелях, где цвета и методы нанесения тестировались и корректировались в соответствии с его видением точной интерпретации моря.

Двигатель и расход топлива

Phantom Regatta оснащен 6,75-литровым бензиновым двигателем V12 с двойным турбонаддувом мощностью 563 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Удлиненный седан (5982 мм длина, 3772 мм колёсная база) разгоняется от 0 до 96 км/ч за 5,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Заявленный расход топлива составляет в среднем около 15,1 л / 100 км. В условиях плотного городского трафика показатель вырастает до 16,8–23,0 л, а при езде по трассе падает до 10,0–10,2 л/100 км.

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