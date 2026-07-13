Great Wall оновив "клон" Volkswagen Beetle: що змінилося

Китайська автомобілебудівна компанія GWM (Great Wall Motor) оновила "клон Volkswagen Beetle" під назвою Ora Ballet Cat.

Тепер автомобіль, який разюче схожий на культового німецького "жука", отримав, серед іншого, більшу потужність і, ймовірно, нову назву, повідомляє CarNewsChina.

Оновлена модель Ora Ballet Cat

Оновлений Ora Ballet Cat зберігає зовнішній дизайн поточної версії. Він має "симпатичні" фари, вбудовані в крила, та безліч хромованих елементів по всьому кузові. Порти для заряджання автомобіля розташовані в передніх крилах.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій продемонструвало нові елементи автомобіля Фото: CarNewsChina

Габарити становлять 4401/1853/1681 мм, колісна база — 2750 мм.

Ballet Cat оснащений 18-дюймовими колесами. Його споряджена маса — 1750 кг.

На ньому встановлено електродвигун QT36TZ220001 потужністю 150 кВт (201 к.с.) замість нинішніх 126 кВт (169 к.с.).

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Максимальна швидкість нового Ballet Cat зросла з 155 км/год до 180 км/год.

У салоні автомобіля — літій-залізо-фосфатний акумуляторний блок від дочірньої компанії GWM Svolt. Однак його ємність поки що не розголошується.

За інформацією Міністерства промисловості та інформаційних технологій, назва оновленої моделі може бути змінена на Ora 6, що дозволить їй відповідати новій стратегії найменування бренду.

Раніше компанія GWM випустила хетчбек Ora 5, який уже з'явився в Італії. Незабаром на ринок також вийде електричний універсал Ora 7, оскільки GWM дистанціюється від бренду, пов'язаного з кішкою.

Ora Ballet Cat — що відомо про цей автомобіль

Ora Ballet Cat з'явився на китайському ринку у 2022 році за ціною від 193 000 до 223 000 юанів ($28 480 – $32 905)/ Це був електричний хетчбек із зовнішнім дизайном, натхненним Volkswagen Beetle.

Він має схожі пропорції з виразними колісними арками, майже плоским лобовим склом і похилою лінією даху.

Ballet Cat, який позиціонується як автомобіль для жінок, пропонував "режим для леді за кермом", що збільшує дистанцію до автомобілів, які рухаються попереду, камеру для селфі тощо.

Ось як виглядає поточна версія Ora Ballet Cat

Однак Ballet Cat зазнав нищівної поразки: за даними China EV DataTracker, з липня 2022 року по червень 2026 року було продано лише 8523 одиниці.

Невдача не зупинила GWM, і замість того, щоб припинити виробництво, компанія випускає на ринок оновлену версію, сподіваючись залучити більше покупців.

Нагадаємо, яким міг би бути Volkswagen Beetle другого покоління.

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