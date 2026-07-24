Aston Martin відзначив 25-річчя Vanquish ексклюзивною серією (фото)

Через чверть століття після дебюту Vanquish компанія Aston Martin сьогодні представляє лімітовану серію Vanquish 25, присвячену своєму 25-річчю.

Натхненний деталями та технічними характеристиками оригінального Vanquish 2001 року, а також новими техніками ручної роботи та обробки, що надають автомобілю сучасного стилю, Vanquish 25 являє собою свіжий погляд на три версії цього неймовірно швидкого та захоплюючого топового творіння, повідомляється на сайті автобренду.

Святковий Vanquish Aston Martin з двигуном V-12 потужністю 823 кінських сили та автоматичною коробкою передач буде випущений обмеженою серією у 25 екземплярів купе та 25 екземплярів Volante (кабріолет).

Окрім вибору між варіантами з жорстким дахом та кабріолетом, Aston Martin також пропонує клієнтам можливість вибрати між конфігурацією сидінь 2+0 або 2+2.

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Спеціальна версія Vanquish, створена підрозділом Q компанії Aston Martin, пофарбована у колір Q Skye Silver та прикрашена безліччю ексклюзивних деталей: металізованою обробкою на порогах, насадкою на вихлопну трубу від Q Commission та бічними накладками з нержавіючої сталі, що доповнюють зовнішній вигляд.

Що стосується інтер’єру, то в салоні — унікальні перфоровані візерунки та комбінація оздоблення, а також спеціальна червона кнопка запуску/зупинки двигуна. Доступні варіанти кольорів Onyx Black, Oxford Tan або Phantom Grey.

Як і годиться спеціальній версії, передні крила та підголівники також прикрашені ексклюзивним логотипом Vanquish 25.

Вартість ексклюзивної серії компанія не оприлюднила, проте аналітики ринку припускають, що обмежений тираж Vanquish 25 значно підвищить стартову ціну купе та кабріолета відповідно до $436 500 та $489 700/ Офіційний дебют Vanquish 25 відбудеться на автотижні в Монтереї з 10 по 16 серпня, а перші власники отримають автомобілі в останньому кварталі 2026 року.

Буквально нещодавно Aston Martin представив перший і єдиний бойовий позашляховик. Щоправда, покататися на ньому не вдасться.

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