Aston Martin отметил 25-летие Vanquish эксклюзивной серией (фото)

Спустя четверть века после дебюта Vanquish Aston Martin сегодня представляет лимитированную серию Vanquish 25, посвященного своему 25-летию.

Вдохновленный деталями и спецификацией оригинального Vanquish 2001 года, а также новыми техниками ручной работы и обработкой, придающими автомобилю современный стиль, Vanquish 25 представляет собой свежий взгляд на три итерации этого невероятно быстрого и захватывающего топового творения, сообщается на сайте автобренда.

Праздничный Vanquish Aston Martin с двигателем V-12 мощностью 823 лошадиные силы и автоматической коробкой переключения передач будет выпущен ограниченной серией в 25 экземпляров купе и 25 экземпляров Volante (кабриолет).

Помимо выбора между вариантами с жесткой крышей и кабриолетом, Aston Martin также предлагает клиентам возможность выбора между конфигурацией сидений 2+0 или 2+2.

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Созданная подразделением Q компании Aston Martin, специальная версия Vanquish окрашена в цвет Q Skye Silver и украшена множеством эксклюзивных деталей: металлизированной отделкой на порогах, насадкой на выхлопную трубу от Q Commission и боковыми накладками из нержавеющей стали, завершающими внешний вид.

Что касается интерьера, то в салоне — уникальные перфорированные узоры и разделение отделки, а также специальная красная кнопка запуска/остановки двигателя. Доступны варианты в цветах Onyx Black, Oxford Tan или Phantom Grey.

Как и положено специальной версии, передние крылья и подголовники также украшены эксклюзивным логотипом Vanquish 25.

Стоимость эксклюзивной серии в компании не озвучивали, однако аналитики рынка предполагают, что ограниченный тираж Vanquish 25 значительно увеличит стартовую цену купе и кабриолета соответственно в $436 500 и $489 700.

Официальный дебют Vanquish 25 состоится на автомобильной неделе в Монтерее с 10 по 16 августа, а первые владельцы получат автомобили в последнем квартале 2026 года.

Буквально недавно Aston Martin представил первый и единственный боевой внедорожник. Правда, покататься на нем не получится.

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