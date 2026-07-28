Final Edition: Mercedes-AMG представив прощальну версію свого найпотужнішого хетчбека

Mercedes-AMG прощається зі своїм найпотужнішим A 45 S 4Matic+, і "лебединою піснею" стала спеціальна версія автомобіля під назвою Final Edition.

Вона представлена на британському ринку місцевим філіалом автовиробника, повідомляє Autoevolution.

Екстер'єр

Mercedes-AMG A 45 S 4MAtic+ Final Edition 2026 року має забарвлення кузова Manufaktur Mountain Gray Magno та дверні ручки з темного хрому.

Автомобіль оснащений 19-дюймовими кованими дисками AMG із хрестоподібним дизайном спиць, матово-чорним покриттям та спеціальними ковпаками маточин із жовтим логотипом Affalterbach. Чорний колір також використано для гальмівних супортів, на яких нанесено білий напис AMG.

Кришка паливного бака має сріблястий хромований вигляд, на передніх дверцятах красується напис 45 S жовтого та чорного кольорів із білою окантовкою, а корпуси бічних дзеркал мають характерний для AMG чорний ромбоподібний дизайн. Додаткові жовті акценти надають цьому вишуканому мега-хетчбеку особливого вигляду.

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Пакет AMG Night Package, що входить до комплектації, включає передній бампер зі збільшеним сплітером та додатковими повітрозабірниками, бічні повітровідвідні кромки навколо повітрозабірників заднього бампера, спойлер на даху та дифузор. Усе це — з глянцевим чорним оздобленням.

Інтер'єр

Салон Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition 2026 оздоблений штучною шкірою Artico та мікрофіброю Microcut чорного кольору з жовтою контрастною строчкою. Вишиті емблеми 45 S прикрашають передні підголівники, а на центральній консолі розміщено спеціальний ексклюзивний значок та інші елементи.

Автомобіль також оснащений кермом AMG Performance зі шкіри Nappa та мікрофібри Microcut із жовтою декоративною строчкою, чорними накладками на пороги AMG із підсвічуванням логотипу, спеціальними килимками та іншими приємними дрібницями.

Силові характеристики

Що стосується двигуна, то він залишився незмінним. Тобто Mercedes-AMG A 45 S у версії Final Edition оснащений 2,0-літровим турбованим чотирициліндровим двигуном потужністю 421 к.с. і крутним моментом 500 Нм.

Автомобіль розганяється до 100 км/год всього за 3,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена 270 км/год.

Передача потужності та тяги на систему повного приводу 4Matic+ із системою AMG Torque Control здійснюється за допомогою восьмиступінчастої автоматичної коробки передач AMG Speedshift DCT-8G із подвійним зчепленням.

Виробник Mercedes-AMG відзначає "блискавичне перемикання передач", а також "ідеальну передачу потужності за будь-яких дорожніх умов".

Система AMG Torque Control вибірково розподіляє потужність на задню вісь між лівим і правим колесами, тим самим ще більше покращуючи ходові характеристики автомобіля.

Орієнтовна вартість автомобіля з урахуванням усіх податків і зборів у Великій Британії — щонайменше 67 965 фунтів стерлінгів ($90 540).

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