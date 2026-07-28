Final Edition: Mercedes-AMG представил прощальную версию своего самого мощного хэтчбека

Mercedes-AMG прощается со своим самым мощным A 45 S 4Matic+, и лебединой песней стала спецверсия авто под названием Final Edition.

Она представлена на британском рынке местным филиалом автопроизводителя, сообщает Autoevolution.

Экстерьер

Mercedes-AMG A 45 S 4MAtic+ Final Edition 2026 года имеет окраску кузова Manufaktur Mountain Gray Magno и дверные ручки из темного хрома.

Автомобиль оснащен 19-дюймовыми коваными дисками AMG с перекрестным дизайном спиц, матово-черным покрытием и специальными колпаками ступиц с желтым логотипом Affalterbach. Черный цвет также использован для тормозных суппортов, на которых нанесена белая надпись AMG.

Крышка топливного бака имеет серебристый хромированный вид, на передних дверях красуется надпись 45 S желтого и черного цвета с белой окантовкой, а корпуса боковых зеркал имеют характерный для AMG черный ромбовидный дизайн. Дополнительные желтые акценты придают этому изысканному мега-хэтчбеку особый вид.

Відео дня

Пакет AMG Night Package, который входит в комплектацию, включает в себя передний бампер с увеличенным сплиттером и дополнительными воздухозаборниками, боковые воздухоотводящие кромки вокруг воздухозаборников заднего бампера, спойлер на крыше и диффузор. Все это — с глянцевой черной отделкой.

Интерьер

Салон Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition 2026 отделан искусственной кожей Artico и микрофиброй Microcut черного цвета с желтой контрастной строчкой. Вышитые эмблемы 45 S украшают передние подголовники, а на центральной консоли размещен специальный эксклюзивный значок и другие элементы.

Автомобиль также оснащен рулевым колесом AMG Performance из кожи Nappa и микрофибры Microcut с желтой декоративной строчкой, черными накладками на пороги AMG с подсветкой логотипа, специальными ковриками и другими приятными мелочами.

Силовые характеристики

Что касается двигателя, то она осталась прежней. То есть Final Edition Mercedes-AMG A 45 S имеет потому что 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 421 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Авто разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 270 км/ч.

Передача мощности и тяги на систему полного привода 4Matic+ с системой AMG Torque Control осуществляется с помощью восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач AMG Speedshift DCT-8G с двойным сцеплением.

Производитель Mercedes-AMG отмечает "молниеносные переключения передач", а также "идеальную передачу мощности во всех дорожных условиях".

Система AMG Torque Control выборочно распределяет мощность на заднюю ось между левым и правым колесами, тем самым еще больше улучшая ходовые характеристики автомобиля.

Предварительная стоимость авто с учетом всех налогов и сборов в Великобритании — минимум 67 965 фунтов стерлингов ($90 540).

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