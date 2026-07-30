У Казахстані чоловік намагався викрасти автомобіль, у якому спав його власник (відео)

Кумедний випадок стався у місті Кокшетау Акмолинської області в Казахстані, де зловмисник ледь не викрав автомобіль разом із його власником, який перебував усередині.

Випивши кілька келихів у місцевому кафе, 26-річний мешканець Петропавловська побачив припаркований у дворі автомобіль Changan CS75 Plus і вирішив його викрасти, пише ресурс Nur.kz.

П'яний чоловік сів за кермо і рушив дорогою. У цей час на пасажирському сидінні спокійно спав власник автомобіля, пристебнувшись ременем безпеки.

Підозрюваний встиг проїхати лише близько 10 метрів, зачепивши три автомобілі, після чого його зупинили співробітники батальйону патрульної поліції.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Дії чоловіка кваліфіковано за статтею "Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без наміру крадіжки (викрадення)".

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Поліція попередила громадян про необхідність бути обережними та настійно закликала не залишати ключі в машині або в замку запалювання, якщо автомобіль залишається без нагляду.

Нагадаємо, що в лютому цього року в Києві п’яний полтавчанин викрав автобус і спричинив потрійну ДТП.

Також повідомлялося, що злодій викрав автобус і розвозив пасажирів. Поліція була здивована рівнем його "майстерності".