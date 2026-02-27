У Києві п'яний полтавець викрав автобус і спровокував потрійну ДТП

32-річний житель Полтавської області, який викрав у Києві автобус "Богдан" і, вдаривши пару припаркованих іномарок, врізався в дерево, постане перед судом.

Судити чоловіка будуть у Києві, повідомляє столична поліція. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент мав місце на початку січня цього року. На спецлінію 102 зателефонував киянин, який повідомив, що на одній із вулиць Святошинського району невідомий сів за кермо автобуса і скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Коли слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою, то з'ясувала, що чоловік, ідучи вулицею, помітив припаркований автобус "Богдан" і, натиснувши на передні пасажирські двері, проник у салон.

Всередині він виявив ключі від замка запалювання, завів двигун і почав рух. Однак незабаром горе-викрадач не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями Toyota і Mercedes, що стояли поруч, а потім наїхав на дерево.

Відео дня

Чоловіка затримали на місці події. Виявилося, що він був нетверезим. Фігурант лише за кілька днів до інциденту приїхав до столиці з Полтавської області.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). На час розслідування його взяли під варту.

Нагадаємо, 27 лютого в Києві на проспекті Повітряних Сил сталася погоня зі стріляниною. Поліцейське авто переслідувало Mazda. Пізніше правоохоронці розкрили деталі інциденту і пояснили, чому застосували зброю.

Також повідомлялося, що п'яний чоловік викрав 24-тонний бульдозер і влаштував хаос на вулицях міста.