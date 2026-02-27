Погоня зі стріляниною в Києві: у поліції розкрили деталі (відео)

Уранці 27 лютого ЗМІ облетіли кадри погоні зі стріляниною на проспекті Повітряних сил у Києві. На відео авто патрульної поліції переслідувало іномарку.

У патрульній поліції Києві підтвердили інцидент, уточнивши, що все почалося у Святошинському районі столиці, де правоохоронці під час патрулювання зупинили автомобіль Mazda, водій якого порушував правила дорожнього руху.

Під час розмови з чоловіком інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння.

Під час перевірки інформації про транспортний засіб з'ясувалося, що він перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а водій позбавлений права керування за рішенням суду за керування в стані сп'яніння.

Чоловік поводився агресивно і відмовився пройти огляд на предмет сп'яніння. Під час збору адмінматеріалів він наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події, а поліцейські погналися за ним і змогли заблокувати машину порушника на проспекті Повітряних Сил.

Відео дня

"Однак водій продовжив тікати. Для примусової зупинки транспортного засобу відповідно до ч. 4 п. 7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та зупинили автомобіль втікача. Унаслідок стрілянини травмовані відсутні", — пояснили патрульні.

Чоловіка затримано, наразі проводяться всі необхідні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, в Одесі військовослужбовці ТЦК і СП відкрили стрілянину під час проведення заходів з оповіщення.

Також повідомлялося, що на Буковині спроба затримати мобілізованого переросла в масове зі ткнення зі стріляниною.