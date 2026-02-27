Погоня со стрельбой в Киеве: в полиции раскрыли детали (видео)

Утром 27 февраля СМИ облетели кадры погони со стрельбой на проспекте Воздушных сил в Киеве. На видео авто патрульной полиции преследовало иномарку.

В патрульной полиции Киеве подтвердили инцидент, уточнив, что все началось в Святошинском районе столицы, где правоохранители во время патрулирования остановили автомобиль Mazda, водитель которого нарушал правила дорожного движения.

Во время разговора с мужчиной инспекторы обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

Во время проверки информации о транспортном средстве выяснилось, что оно находится в розыске Государственной исполнительной службой, а водитель лишен права управления по решению суда за управление в состоянии опьянения.

Мужчина вел себя агрессивно и отказался пройти осмотр на предмет опьянения. Во время сбора админматериалов он наехал на служебный автомобиль и скрылся с места происшествия, а полицейские погнались за ним и смогли заблокировать машину нарушителя на проспекте Воздушных Сил.

Відео дня

"Однако водитель продолжил бежать. Для принудительной остановки транспортного средства согласно ч. 4 п. 7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и остановили автомобиль беглеца. В результате стрельбы травмированы отсутствуют", — объяснили патрульные.

Мужчина задержан, сейчас проводятся все необходимые следственно-оперативные действия.

Напомним, в Одессе военнослужащие ТЦК и СП открыли стрельбу во время проведения мер по оповещению.

Также сообщалось, что на Буковине попытка задержать мобилизованного переросла в массовое столкновение со стрельбой.