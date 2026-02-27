В Киеве произошла погоня со стрельбой: первые подробности (видео)

Видео было опубликовано в соцсетях. Один из свидетелей снял, как полиция преследует другое авто и раздаются звуки выстрелов.

Инцидент произошел 27 февраля на проспекте Воздушных сил (бывший Воздухофлотский) в Киеве. На видео видно погоню патрульной полиции за черной машиной Mercedes ML, которую снял один из водителей.

Что именно произошло неизвестно, как причина преследования авто. Но впоследствии на видео слышны звуки выстрелов.

Чем закончилась погоня — неизвестно.

В Нацполиции и в Патрульной полиции Киева инцидент пока не комментировали.

Напомним, также СМИ сообщали о перестрелке в Одессе 26 февраля.

А 19 февраля в Днестровском районе Черновицкой области 19 февраля спецподразделение КОРД открыло огонь при задержании 39-летнего дезертира, когда группа неизвестных начала блокировать служебный автомобиль.