У Києві сталась погоня зі стріляниною: перші подробиці (відео)

Відео було опубліковане в соцмережах. Один із свідків зняв, як поліція переслідує інше авто та лунають звуки пострілів.

Інцидент трапився 27 лютого на проспекті Повітряних сил (колишній Повітрофлотський) в Києві. На відео видно гонитву патрульної поліції за чорною автівкою Mercedes ML, яку зняв один із водіїв.

Що саме сталось невідомо, як причина переслідування авто. Але згодом на відео чути звуки пострілів.

Чим закінчилась гонитва – невідомо.

У Нацполіції та у Патрульній поліції Києва інцидент наразі не коментували.

Нагадаємо, також ЗМІ повідомляли про перестрілку в Одесі 26 лютого.

А 19 лютого у Дністровському районі Чернівецької області 19 лютого спецпідрозділ КОРД відкрив вогонь під час затримання 39-річного дезертира, коли група невідомих почала блокувати службовий автомобіль.