Стрілянина на Буковині: КОРД застосував табельну зброю при затриманні дезертира (відео)

У Дністровському районі Чернівецької області 19 лютого спецпідрозділ КОРД відкрив вогонь під час затримання 39-річного дезертира, коли група невідомих почала блокувати службовий автомобіль. За опір правоохоронцям причетним загрожує кримінальна відповідальність.

Про те, що стрілянина в Чернівецькій області сталася під час затримання дезертира співробітниками Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), повідомила 19 лютого пресслужба Національної поліції України. За словами правоохоронців, повідомлення про нібито незаконне позбавлення волі жителя села Балківці Дністровського району надійшло на лінію 102 о 07:48.

В поліції розповіли, що проводили санкціонований обшук за місцем проживання військовослужбовця, проти якого було розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (дезертирство).

Чоловіка затримали та перевозили до відділення поліції, коли в межах села Мамалига невстановлені особи почали блокувати службовий автомобіль. За словами правоохоронців, невідомі люди почали чинити активний опір, і співробітник спецпідрозділу кілька разів вистрілив у повітря з табельної вогнепальної зброї, щоб припинити протиправні дії та не допустити загрози життю і здоров'ю поліціянтів. Під час інциденту ніхто не постраждав.

В преслужбі зазначили, що відомості про цей випадок були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Слідчі поліції Буковини відкрили кримінальне провадження.

"В умовах воєнного стану дезертирство є тяжким злочином проти держави. Спроби створити "силову підтримку" для осіб, які ухиляються від служби — це пряме сприяння порушенню закону", — нагадали в пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, про те, що спроба затримати мобілізованого в селі Мамалига Дністровського району переросла в масове зіткнення, повідомляли в поліції Чернівецької області. Правоохоронці розповідали, що співробітники терцентру комплектування та соціальної підтримки намагалися затримати 39-річного громадянина, що знаходився в розшуку.

