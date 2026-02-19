Стрельба на Буковине: КОРД применил табельное оружие при задержании дезертира (видео)

В Днестровском районе Черновицкой области 19 февраля спецподразделение КОРД открыло огонь при задержании 39-летнего дезертира, когда группа неизвестных начала блокировать служебный автомобиль. За сопротивление правоохранителям причастным грозит уголовная ответственность.

О том, что стрельба в Черновицкой области произошла во время задержания дезертира сотрудниками Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), сообщила 19 февраля пресс-служба Национальной полиции Украины. По словам правоохранителей, сообщение о якобы незаконном лишении свободы жителя села Балковцы Днестровского района поступило на линию 102 в 07:48.

В полиции рассказали, что проводили санкционированный обыск по месту жительства военнослужащего, против которого было начато уголовное производство по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (дезертирство).

Мужчину задержали и перевозили в отделение полиции, когда в пределах села Мамалыга неустановленные лица начали блокировать служебный автомобиль. По словам правоохранителей, неизвестные люди стали оказывать активное сопротивление, и сотрудник спецподразделения несколько раз выстрелил в воздух из табельного огнестрельного оружия, чтобы прекратить противоправные действия и не допустить угрозы жизни и здоровью полицейских. Во время инцидента никто не пострадал.

В преслужбе отметили, что сведения об этом случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Следователи полиции Буковины открыли уголовное производство.

"В условиях военного положения дезертирство является тяжким преступлением против государства. Попытки создать "силовую поддержку" для лиц, уклоняющихся от службы — это прямое содействие нарушению закона", — напомнили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, о том, что попытка задержать мобилизованного в селе Мамалыга Днестровского района переросла в массовое столкновение, сообщали в полиции Черновицкой области. Правоохранители рассказывали, что сотрудники терцентра комплектования и социальной поддержки пытались задержать 39-летнего гражданина, находившегося в розыске.

