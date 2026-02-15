В торговом центре Хмельницкого произошел инцидент: в сети сообщают о стрельбе

В воскресенье вечером в торговом центре "Оазис" в Хмельницком произошел конфликт. На вызов выезжала бригада скорой помощи.

В ТЦ "Оазис" в Хмельницком произошел конфликт якобы с применением огнестрельного оружия и один человек якобы получил ранения. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Полиция подтверждает факт инцидента, но пока выясняются детали.

"Могу подтвердить, что был действительно инцидент в "Оазисе". Сейчас сотрудники полиции работают на месте, устанавливают обстоятельства. Больше ничего сказать не могу", — отметила "Суспільному" инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления Вера Мазур.

Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк рассказал, что в "Оазис" на вызов выезжала бригада медиков, которые доставили в травмпункт городской больницы мужчину, который находился во время конфликта в торговом центре.

Відео дня

Позже местные каналы сообщили подробности инцидента. Бывший работник указанного ТЦ, который получил ранения и контузию находясь на фронте, в нетрезвом состоянии приставал к персоналу супермаркета и покупателям.

Охрана магазина вывела пьяного мужчину из помещения, но у выхода из ТЦ тот ударил пистолетом охранника в лицо. У пострадавшего открылось кровотечение, а очевидцы, решив, что это огнестрельное ранение, вызвали скорую.

В полиции впоследствии также сообщили, что один из посетителей в ходе конфликта напал на охранника.

Информация о стрельбе не соответствует действительности, подчеркнули в полиции Хмельницкой области.

Мужчину задержали. Сейчас правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия для дальнейшей правовой квалификации и принятия соответствующего процессуального решения.

Напомним, в Одессе полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в местном ресторане. Причиной стал отказ официантки принести ему наркотические вещества.

Также Фокус писал, что в Ровенской области правоохранители задержали 72-летнего подозреваемого в убийстве пятерых человек, который наносил удары молотком и топором.